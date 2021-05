La Universidad San Martín aún no cumple la mayoría de edad (tiene 17 años), pero para nadie es un secreto que ya se ganó el respeto institucional entre los demás clubes. Repasemos: en sus vitrinas registra tres torneos nacionales (2007, 2008 y 2010) y esta temporada va por el camino correcto. Por la fecha 9 del grupo A, los dirigidos por César Payovich derrotaron 1-0 a Municipal y clasificaron a la final de la Fase 1. ¿Qué escalón falta para graduarse con el título? Derrotar a Sporting Cristal, este domingo.

Sin embargo, aquí no hay casualidades. Y es que el cuadro ‘Albo’ logró implementar y desarrollar una forma de trabajo que no tiene nada que envidiarle a las mejores instituciones del continente. Por ejemplo, sus estrategias son utilizadas para potenciar a sus canteras. ¿Cómo se logra ello? Analizan a los fichajes no por el nombre, sino por cómo se podrían acoplar a esta base. Dos personas claves en este proceso son Álvaro Barco y Alberto Masías.

El gerente deportivo de la San Martín habló con Depor sobre los procesos que se vivieron en la institución en todo este tiempo: “El club tuvo diferentes etapas. En la primera había una importante inversión de parte de la universidad, la cual fue mayor por un tema de posicionamiento en el fútbol. En sus comienzos no solo quería posicionarse deportivamente a través de los títulos, y en el camino los conseguimos. Participamos y competimos en Libertadores, con resultados históricos ante equipos de mucha tradición”.

Hoy la realidad es distinta en la San Martín: viven una etapa de autosostenimiento. La política deportiva está sustentada y apoyada en un presupuesto real. Aquí uno de los porqué se efectúa un trabajo minucioso en las canteras y el promedio de edad que reflejan en la Liga 1 (es el segundo equipo más joven del torneo, con 24.44). “Se ven muchos jugadores jóvenes básicamente por la posibilidad de tener una reventa del jugador. Es la única forma de fortalecernos. Por otro lado, en la medida que consigamos finales de campeonato, como lo hicimos ahora, vamos a conseguir sponsors que nos ayuden a potenciar el club. Los derechos de formación, claro, también son un rango importante para nosotros”, apuntó Barco.

Por todo ello, el partido contra Sporting Cristal, por el título de la Fase 1, es más que importante para el gerente del club de Santa Anita: “Efectivamente, estamos muy contentos de conseguir la final, no solo por lo que representa a futuro, por si llegamos a una copa, sino por lo que significa por estos jugadores jóvenes. Les servirá en evolución y experiencia. Tenemos un colchón interesante para seguir mejorando”.

Barco es actual gerente deportivo de San Martín (Foto: Facebook)

El proyecto funciona

Para Álvaro Barco alguien clave en todo este camino es Alberto Masías, coordinador deportivo de menores. Destacó su estructura de trabajo pero también el poder de convocatoria que alcanzó en distritos como Comas, Ate y el propio Santa Anita. “Se posicionó con academias. Nosotros competimos con clubes que tienen mucha más convocatoria y también historia. Por eso somos cautelosos al momento de elegir a los mejores”.

El gerente deportivo de la San Martín, a su vez, contó las razones de encontrar buena predisposición en los jugadores durante este trabajo de formación: “Se le da mucho valor a la disciplina más allá del resultado. Además sabe que está muy cerca a un club que le da posibilidades a los más chicos. Entonces hay mucho entusiasmo por llegar a la reserva y al primer equipo. Por supuesto todo esto se respaldó por gente capacitada”.

Ahora, no hay que retroceder mucho en la historia para reconocer a uno de los jóvenes que formaron en Santa Anita y que ahora es tomado en cuenta de manera constante por el comando técnico de la Selección Peruana. ¿De quién se trata? Del lateral izquierdo de San José Earthquakes, Marcos López, quien hizo toda su carrera en el club santo. Luego se dio su paso a Sporting Cristal.

Raziel García es otro de los elementos que está siendo considerado permanentemente por Ricardo Gareca en el combinado nacional (lo llamaron para esta fecha doble de Eliminatorias, frente a Colombia y Ecuador). El volante llegó a los 12 años a la institución alba y, desde entonces, mostró grandes cualidades.

Una de las últimas apariciones en las canteras es Jairo Concha. El actual mediocampista de Alianza Lima es visto como una de las promesas del fútbol peruano y, sin duda alguna, su rápido crecimiento fue sostenido por la regularidad de partidos y la confianza que le dio un equipo que no suele tener promedios de edad mayores a 24 años cuando conforma sus planteles para disputar la Liga 1. Hoy la San Martín está en la final gracias al trabajo de César Payovich, al esfuerzo del plantel y a un proyecto que cada vez más se consolida.

Marcos López fue formado en San Martín (Foto: Agencias)





