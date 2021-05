Alrededor de la Universidad San Martín, hoy solo se habla de la docencia de César Payovich. El DT uruguayo realizó un curso intensivo en Santa Anita y a tres días del examen principal -este domingo juegan la final de la Fase 1 con Sporting Cristal-, hay varias cosas por destacar en su escuadra: con la teoría de mantener el arco en cero en propia puerta, ya acumularon cinco triunfos consecutivos: “Para mí dentro de esas cuatro líneas, todo es sagrado: no hay distracciones, no hay risa, no hay nada”. Dentro del campo solo hay espacio para exponer su filosofía.

¿Cómo analiza este presente tras llegar a la final de la Fase 1?

Fue difícil. Nosotros llegamos a Perú, tuvimos que hacer cuarentena por el COVID-19 y estuvimos 10 días casi en Santa Anita. Y al cuarto día ya estaba dirigiendo mi primer partido oficial (empató con Ayacucho FC, el pasado 7 de abril). Hubo poco tiempo, se compartió gran información pero lo importante es que hubo una gran receptividad de parte del plantel. Empezamos a construir un caminito donde había que solidificar la defensa. Tomamos como premisa mantener el cero en nuestro arco, porque eso nos iba a permitir ganar puntos. Contamos con buenos delanteros.

Con esa filosofía estuvimos trabajando partido a partido y con una buena comunión en todo el grupo. Todos empujan hacia el mismo lado y se dieron los resultados. Cuando nos pusimos a ver, ya estábamos en la punta. Entonces, dijimos que si nos manteníamos en cero y convertíamos, no nos sacaban más y la final iba a ser nuestra. Se convencieron, están felices y hoy festejan el arco en cero como si fuera un gol a favor. Fue el camino que nos trajo hasta acá y no vamos a cambiar nada.

Son cinco victorias consecutivas donde no registran un gol en contra: ¿qué tan complejo fue interiorizar esta idea?

Fue muy difícil porque el fútbol peruano tiene jugadores de una riqueza técnica tremenda. Por ejemplo, estaba Rengifo que jugó en Europa (en el partido contra Municipal). O sea, no es chiste mantener cinco partidos con el arco en cero. Eso requiere un gran compromiso de todo el grupo y nuestros primeros defensas son los delanteros, quienes empiezan a presionar arriba. Está todo el grupo en la misma sintonía, saben lo que quieren dentro del campo y esa filosofía es la que los trajo hasta acá. Es un mérito absoluto de ellos.

La Universidad San Martín se caracteriza por ser un equipo con un promedio de edad bastante joven: ¿cómo maneja ello?

Es un promedio bajo de edad, hay jugadores muy jóvenes. Pero hay experiencia, ya sea de Penny en el arco; de Schuler hablando en el fondo; Monges también habla bastante. Son importantísimos para los jugadores, porque la experiencia no viene en lata, hay que ganársela. Cuando uno está en la cancha, está solito. Ahorita no hay público, pero imagínense jugar contra un Universitario con 60 mil personas en ese estadio. Entonces la palabra de un referente es importante. Yo empecé a jugar a los 17 años en Primera División y la palabra de un referente es un gran apoyo.

¿Qué tan clave es Diego Penny en su rol de referente?

Ufff, no tengo ninguna duda y es un líder positivo. Él se lesiona y casi termina pidiéndole disculpas al grupo por haberlos dejado solos. Tiene un corazón enorme y es admirable.

A propósito de lo que me comenta sobre Diego Penny, ¿qué pensó cuando tuvo que abandonar el campo al iniciarse el partido (a los 27 minutos contra Municipal)?

Él venia sentido, lo habíamos hablado. Yo lo había conversado con él en la semana, le dije que no siga forzando ese músculo. Pero me dijo que no me preocupe, que él iba a ver porque ya había tenido algo parecido. Es un tipo de experiencia, tiene muchos años de recorrido, entonces uno no puede ir a imponer nada. Uno plantea la situación y ya él decidió.

Jugó el partido, se sentía bien. Fue un partido que empezó y en seguida aparecieron tres acciones que tuvo que pegar de abajo. Quizás eso lo terminó resintiendo. Ahora le hacen una resonancia magnética, estamos a la espera del resultado y ahí viene la reunión del doctor. Vamos a ver cuál es la real lesión que tiene para a partir de ello, planificar.

¿Qué visualización tiene de Sporting Cristal?

El rival es durísimo. Está muy bien conducido, con un cuerpo técnico que ya tiene experiencia en el exterior. Es un equipo diagramado para la doble competencia, nacional e internacional. Le van a faltar jugadores por este tema de la selección (Martín Távara, Jhilmar Lora y Christofer Gonzáles; este último por tema de salud), pero es un plantel riquísimo y los que entren van a jugar parecido a ellos. Por ejemplo, pasó el otro día con Cienciano... había que sustituir a Ayarza y cuando Romagnoli ingresó, jugó un partidazo. Son jugadores de nivel. Igual nosotros sabemos lo que somos, la tenemos clarita con el esfuerzo, la solidaridad y sabemos a qué jugamos.

Profesor, hay tres jugadores que concentran el poderío en ataque, como son Zanelatto, Pérez Guedes y Monges: ¿cómo evalúa el trabajo de ellos?

Todo el grupo trabaja muy bien. Uno se siente cómodo, no hay que andar discutiendo ni imponiendo autoridad. Ellos tienen muy claro que adentro de esas cuatro líneas soy el entrenador más exigente que hay. De chico me lo inculcaron, después como entrenador. Y para mí dentro de esas cuatro líneas todo es sagrado: adentro no hay distracciones, no hay risa, no hay nada. Son dos horas de trabajo donde tienen que estar enfocados en lo que tienen que hacer. Son profesionales y no hay tiempo para estar pensando en otras cosas.

Yo debuté en Primera a los 17 y tuve grandes maestros, pero maestros no solo para jugar sino para la vida. Así se debe comportar un jugador de futbol, cuidar su dinero y ahí te va a ir bien. Si agarras otro camino, lo más probable es que te des la cabeza contra la pared.

Uno escuchó a grandes referentes, a grandes amigos. Uno de ellos fue Baudilio Jáuregui. Yo trato de transmitir esas experiencias y las que tuve con técnicos. Estuve mucho en Europa y con el primer dinero que agarraba en Uruguay me iba a perfeccionar. Estuve en Juventus con Paolo Montero, cuando era jugador. Estuvimos casi 20 días, nos abrieron la casa de par en par. Otro año me fui a Inglaterra, porque soy un tipo que está sumamente abierto a seguir aprendiendo.

¿Cómo ha encontrado el fútbol peruano?

Siempre lo repetiré hasta el cansancio. En Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay, el futbolista peruano es muy respetado. Si uno le pregunta a cualquier entrenador uruguayo por los peruanos, responden que están cerca de los brasileros. Es el concepto que tenemos nosotros. Hay un gran respeto por la selección peruana, nos encanta cómo juega Paolo Guerrero, esa sangre que tiene, es imparable. Lo que hace Advíncula, que sube 400 veces. El jugador peruano es muy rico y por eso hay jugadores peruanos en todos lados, en México, en la MLS. Técnicamente es de los mejores del mundo.

¿Qué concepto tiene sobre la Bolsa de Minutos?

La Bolsa de Minutos es una idea muy buena. En Indonesia todos los ‘9′ eran extranjeros. Ustedes en el corto tiempo van a tener jugadores con un buen numero de minutos. Eso es buenísimo para el futbol peruano. Por su puesto, hay equipos poderosos acá en Perú, que tienen planteles profesionales de 30 jugadores. A esos quizá la Bolsa de Minutos los complica. Se puede ajustar, pero no tirarla a la basura... es una modesta opinión.

¿Cómo es el trabajo en la Universidad San Martin?

La institución es brillante, no me canso de decirlo. Tenemos tres campos de juego en perfectas condiciones para uso nuestro, un gimnasio hermoso, hay un grupo de trabajo armado por Álvaro Barco (gerente deportivo) que es espectacular, está pendiente de todo. Ojalá lo podamos coronar, salir campeones del primer torneo. Los 30 jugadores están trabajando de una forma maravillosa.

¿Qué objetivos tiene a partir de este presente en Santa Anita?

El objetivo ahora es Sporting Cristal, después nos vamos a reunir y a planificar el otro torneo que viene. Iremos paso a paso, estamos bien sólidos y vamos a ir a dar pelea.





