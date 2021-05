Universidad San Martín vs. Deportivo Municipal (EN VIVO | EN DIRECTO) se ven las caras este domingo en el estadio Monumental, por la última jornada de la primera fase de la Liga 1. El partido, que es clave para conocer quién será el finalista del grupo A de la Fase 1, será transmitido a partir de las 3: 30 pm. por la señal de GOLPERU. Sigue todas las incidencias que tendremos para ti desde Depor.

El cuadro de Santa Anita y la ‘Academia’ tendrán la atención de los dos grupos del certamen. ¿La razón? Los dirigidos por César Payovich se juegan el pase a la final de la Fase 1: en el grupo A tienen la principal opción. Marchan líderes y los clubes que están a la expectativa son Cienciano, Ayacucho FC y Universitario de Deportes. Ahora, desde la llave B, Sporting Cristal estará atento a lo que pase en Ate.

Sucede que el cuadro de Roberto Mosquera ya clasificó: hasta el momento registra ocho triunfos en lo que va del torneo local. “Ahora nos toca enfrentar a Municipal, que es un equipo complicado, que juega bien al fútbol y tiene jugadores de buen nombre. Tenemos que seguir trabajando en la misma línea, con perfil bajo y con los pies sobre la tierra”, mencionó Martín Pérez Guedes en la previa del compromiso.

No fue lo único que sostuvo el volante argentino: “Hemos hecho un esfuerzo muy grande, no ha sido fácil, todos los partidos han sido duros, pero todavía no hemos logrado nada”. Ojo, hasta el momento la Universidad San Martín lleva cuatro triunfos consecutivos: derrotaron a Melgar, Cantolao, UTC y Cienciano.

Deportivo Municipal, por su parte, viene de ganar a Alianza Universidad y empatar con Cusco FC. Sin embargo, en esta primera parte del campeonato no encontraron la regularidad que buscaban: en su grupo marchan penúltimos, con tan solo siete unidades. Por ello, Franco Navarro quiere cerrar con otra imagen la Fase 1.

“El inicio con Municipal no ha sido el mejor, incluso puedo decir que ha sido uno de los más difíciles que me tocó vivir, pero hubo una respuesta importante por parte del grupo. Alguna vez tuvimos una buena actuación, pero faltó el resultado”, indicó el DT en Las Voces del Fútbol. Veremos si San Martín logra el cupo a la final o si Deportivo Municipal cierra esta etapa dejando en claro que la Fase 2 será diferente.





