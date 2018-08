San Martín vs. Deportivo Municipal chocan, este domingo, en duelo válido por la fecha 12 del Torneo Apertura. El local necesita de un triunfo ya que no ha podido sumar de a tres en lo que va del torneo. Si 'Muni' gana, puede ponerse a pocos puntos del puntero Sporting Cristal.

Deportivo Municipal tiene todo para luchar estas últimas fechas por el Apertura. La 'Franja' viene de ganarle a Cantolao, sumar 18 puntos y ahora enfrentará a la San Martín, un equipo contra el que no pierde desde el Torneo del Inca 2015.

Pero no todos los números no están del lado de los ediles. El equipo de Victor 'Chino' Rivera ha tenido una gran deuda en este Apertura: ganar de visita. En el estadio Alberto Gallardo, 'Muni' debe conseguir su primer triunfo para no quedar lejos de la parte alta de la tabla.

San Martín, por otro lado, atraviesa el momento más difícil en el año. Los 'santos' han perdido sus últimos cinco partidos y se han hundido rápidamente en la tabla acumulada. Un triunfo frente a Municipal podría ubicar al equipo de Santa Anita más cerca de la salvación.

San Martín vs. Municipal: probables alineaciones

San Martín : E. Delgado; S. Salas, F. Ramírez, J. Portales, J. Huerto, J. Pretell, J. Guivin, J. Chávez, G. Correa, C. Ortiz, A. Loba. DT: Carlos Bustos.



Municipal: S. Rivadeneyra; A. Salazar, Y. Vílchez, A. Zela, E. Rabanal, C. Flores, D. Cabrera, R. Cuba, P. Gutiérrez, P. Lavandeira, J. Fernández. DT: Víctor Rivera.