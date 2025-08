Cuando todo estaba dado para que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) dé a conocer al nuevo administrador provisional de Universitario de Deportes durante el último jueves, finalmente la misma entidad no cumplió con lo establecido en su cronograma tras aceptar la renuncia de Jean Ferrari. En ese sentido, el pueblo crema está sumido en la incertidumbre al no saber quién los liderará durante los próximos tres años.

En ese sentido, a modo de protesta por esta demora de la SUNAT, Adrián Gilabert, asesor legal de Universitario, utilizó su cuenta de X para evidenciar la molestia de la institución merengue. En su explicación, el abogado sostuvo que hay situaciones logísticas que están entrampadas por este inesperado retraso.

“Señores de la SUNAT: la estabilidad de todos estos años se pone en riesgo con su silencio. El martes jugamos en Huánuco y el fin de semana recibimos a Sport Boys. ¿Hay cuestiones logísticas pendientes y la ‘U’ sin administrador? Más responsabilidad, por favor“, escribió en horas de la mañana de este viernes 1 de agosto.

Cuando la SUNAT aceptó la renuncia de Jean Ferrari como administrador provisional hace poco más de dos semanas, estableció el cronograma para la presentación de los postulantes, sus respectivas entrevistas y la fecha límite para conocer al elegido. Sin embargo, aunque todo debía resolverse el 31 de julio, hasta el momento no hay nada claro.

Adrián Gilabert forma parte del equipo presentado por Franco Velazco. (Foto: Universitario)

Adrián Gilabert pertenece a la plancha encabezada por Franco Velazco, por lo que si este es elegido como nuevo administrador provisional de Universitario, ocupará el cargo de gerente legal. Por otro lado, el postulante tomó la palabra anoche y dio a conocer su malestar por esta demora por parte de la SUNAT.

“Estamos bastante sorprendidos, como todos, como la opinión pública y los hinchas de la ‘U’. Según calendario, el día de ayer SUNAT tenía que haber publicado el resultado de este proceso. Nos llama la atención y simplemente nos queda a nosotros esperar. No tenemos más alternativa que someternos a la voluntad administrativa de la SUNAT”, sostuvo en una entrevista con L1 Radio.

Sobre si podría haber una impugnación por parte de los postulantes que no fueran elegidos, debido a esta demora de la SUNAT, Velazco aclaró que, desde el punto de vista legal, todavía hay tiempo. “No, me parece que no (sobre una posible impugnación). Hago el análisis como abogado y me parece que no. Desde el punto de vista legal, hay capacidad técnica y legal para hacer esta maniobra de poder sacar el documento hoy”, explicó.

Volviendo a la tardanza de la SUNAT, Velazco Imparato dio a entender que mantendrá la calma y no pensará nada extraño sobre los que tienen la potestad de elegir al nuevo administrador de Universitario. Para él, la SUNAT se está tomando el tiempo necesario por todo lo que implica una decisión tan importante para el porvenir del club.

“Nos llama la atención que no haya habido un resultado claro, cuando ya había un cronograma establecido por la SUNAT. No quiero pensar en cosas rara, quiero pensar que es el análisis por la complejidad que significa la ‘U’ y que SUNAT se está tomando los tiempos para que pueda pronunciarse de manera acertada”, aseveró.

Además de Franco Velazco, la SUNAT podría elegir entre los siguientes nombres: Miguel Ángel Torres, Eduardo López, Raúl Leguía, Miguel Arismendi y Reynaldo Moquillaza. Cada uno tiene un perfil diferente y a lo largo de los últimos días han sido tema de opinión alrededor de la hinchada de Universitario. Finalmente, solo uno será el elegido.

Franco Velazco es uno de los principales candidatos para asumir la administración de Universitario. (Foto: Universitario)

