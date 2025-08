Si bien dejó de ser entrenador de la Selección Peruana desde mediados del 2022, justo después de no clasificar a su segundo Mundial consecutivo al perder el repechaje ante Australia, Ricardo Gareca nunca ha dejado de estar ligado a nuestro país. Ya sea por algún contrato comercial, alguna visita o un partido como el de hace unos meses cuando todavía era técnico de Chile, siempre hay una excusa de por medio para tenerlo presente.

Así pues, luego de volver como invitado en la presentación del libro ‘El Caso Oviedo: la verdadera historia’, escrito por Edwin Oviedo, expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Ricardo Gareca le concedió una entrevista a Ampliación de Noticias y habló sobre diversos temas; entre ellos, el presente de la ‘Blanquirroja’ y el porvenir del fútbol peruano.

En un primer momento, el ‘Tigre’ se refirió al trabajo que viene haciendo Óscar Ibáñez como director técnico interino de la Selección Peruana, tras haber tomado la posta en el banquillo luego de la salida de Jorge Fossati. El argentino conoce muy bien al estratega de la ‘Bicolor’, pues trabajó durante muchos años con él cuando fue su preparador de arqueros en su comando técnico.

“Creo que Óscar tiene toda la capacidad, aparte es peruano. Él estuvo en nuestra etapa y vio como Gallese rompió su récord de presencias en la selección. De verdad que me pone muy contento que él esté frente a la Selección Peruana”, manifestó en el programa de RPP Noticias.

Tras su desvinculación de la Selección de Chile por malos resultados, Ricardo Gareca quedó como agente libre y por ahora no ha definido cuál será su futuro en la dirección técnica. A propósito de eso, fue consultado sobre la posibilidad de volver a dirigir en el Perú, no solo a la selección, sino a algún club que le ofrezca una propuesta más que interesante.

“Sobre la pregunta, no le sabría contestar. Todo lo que sea Perú no descartaría nada. Es un país que yo quiero, que me ha tratado super bien, también a mi familia y a mis colaboradores les da un apoyo. Es un país al que vivimos momentos fuertes y ante eso no soy terminante”, comentó.

Respecto a su salida de la Selección Peruana luego de las Eliminatorias Qatar 2022, Gareca recordó que las negociaciones con Agustín Lozano no fueron las mejores por el mal manejo que tuvo este de la situación. “Yo no compartí las formas. Él tiene una forma de negociar que no me gustó. Fue una cuestión de formas, no fue una cuestión de que se rompió la relación”, explicó.

En otro momento de la charla, el nacido en Tapiales habló sobre su estrecha relación con Christian Cueva, a quien arropó en más de una ocasión cuando lo tuvo bajo su tutela en la ‘Blanquirroja’. “Siempre he tenido contacto con él. Es un chico al que quiero mucho. En todo el proceso ha sido determinante como jugador. Es una gran persona”, añadió.

Finalmente, Gareca hizo hincapié en el estancamiento del deporte peruano a lo largo de los años y concluyó que, más allá del talento que existe en nuestro país, aún hay mucho por hacer desde el aspecto político para que esta materia prima de desarrolle en la alta competencia. “El talento lo tienen, pero falta desarrollarlo cada vez más”, aseveró.

