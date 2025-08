Se mantiene la incertidumbre en Universitario de Deportes. Cuando parecía que el último jueves 31 de julio conoceríamos al nuevo administrador provisional del club y que tomaría la posta de Jean Ferrari, hasta el momento –al cierre de esta nota– no hay ningún pronunciamiento oficial por parte de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). Esto, por supuesto, genera mucha inquietud en todos los involucrados y, además, en los no hinchas cremas.

Más allá del triunfo de la ‘U’ por 3-1 sobre Atlético Grau, la decisión de la SUNAT era uno de los temas más comentados anoche en el Estadio Monumental. Así pues, a su salida del recinto merengue, Franco Velazco, uno de los postulantes al cargo de administrador provisional y representante de la fórmula que apuesta por la continuidad en el club, tomó la palabra y dio a conocer su sentir a raíz de esta demora por parte de la SUNAT.

Según el cronograma de la superintendencia, la fecha límite para comunicar la elección del nuevo administrador, era el último jueves 31. No obstante, la tardanza de la SUNAT ha dejado bastante sorprendidos a los miembros de la administración saliente, tal como lo señaló el propio Velazco en una reciente entrevista con L1 Radio. Por ahora, aclaró, solo les queda ser pacientes y esperar.

“Estamos bastante sorprendidos, como todos, como la opinión pública y los hinchas de la ‘U’. Según calendario, el día de ayer SUNAT tenía que haber publicado el resultado de este proceso. Nos llama la atención y simplemente nos queda a nosotros esperar. No tenemos más alternativa que someternos a la voluntad administrativa de la SUNAT”, manifestó.

Franco Velazco es uno de los candidatos para ser nuevo administrador de Universitario. (Foto: Universitario)

Sobre si podría haber una impugnación por parte de los postulantes que no fueran elegidos, debido a esta demora de la SUNAT, Velazco aclaró que, desde el punto de vista legal, todavía hay tiempo. “No, me parece que no (sobre una posible impugnación). Hago el análisis como abogado y me parece que no. Desde el punto de vista legal, hay capacidad técnica y legal para hacer esta maniobra de poder sacar el documento hoy”, añadió.

Volviendo a la demora de la SUNAT, Velazco Imparato dio a entender que mantendrá la calma y no pensará nada extraño sobre los que tienen la potestad de elegir al nuevo administrador de Universitario. Para él, la SUNAT se está tomando el tiempo necesario por todo lo que implica una decisión tan importante para el porvenir del club.

“Nos llama la atención que no haya habido un resultado claro, cuando ya había un cronograma establecido por la SUNAT. No quiero pensar en cosas rara, quiero pensar que es el análisis por la complejidad que significa la ‘U’ y que SUNAT se está tomando los tiempos para que pueda pronunciarse de manera acertada”, acotó.

Franco Velazco postuló con el mismo equipo de Jean Ferrari. (Foto: Universitario)

Eso sí, aclaró que, de manera oficial, Jean Ferrari dejó de ser el administrador a las 11:59 p.m. del jueves 31 y por ahora hay un vacío legal de 12 horas, a la espera de lo que diga la SUNAT. “Desde el punto de vista legal, hay un vacío. Jean dejó de ser administrador por una carta de SUNAT, por lo tanto ahora tenemos un pequeño vacío legal de 12 horas, esperando que puedan pronunciarse al mediodía. Yo he convocado a los gerentes a venir a funciones y esperar la noticia de SUNAT”, aclaró.

“Cuando estaba retirándome del estadio, los trabajadores no deportivos me estaban haciéndonos la consulta y lo que les dije es que estén tranquilos, ya que esto finalmente termina mañana. Hay que continuar, la ‘U’ no puede parar y el equipo no puede parar porque tenemos un partido el martes (ante Alianza Universidad en Huánuco)”, aseveró.

Jean Ferrari dejó de ser administrador de Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 3-1 a Atlético Grau, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Alianza Universidad, en el compromiso correspondiente a la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el martes 4 de agosto desde las 12:00 p.m. y se disputará en el Estadio Heraclio Tapia.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR