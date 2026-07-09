Universitario de Deportes se convirtió en noticia este jueves luego de que desde las primeras horas de la mañana comenzaran a difundirse en redes sociales imágenes de la clausura de sus sedes de Campo Mar U y VIDU, ubicadas en el distrito de Lurín. La información generó sorpresa entre los hinchas, ya que en los accesos a ambos recintos aparecían carteles oficiales colocados por la Municipalidad de Lurín.

Las imágenes de los avisos de clausura rápidamente se hicieron virales y generaron preocupación entre los seguidores del cuadro crema, quienes comenzaron a consultar sobre la situación de las instalaciones y si la medida podía afectar las actividades deportivas y administrativas del club.

De acuerdo con lo observado en los carteles instalados en los ingresos de las sedes, la Municipalidad de Lurín había dispuesto una clausura temporal por presuntas infracciones administrativas. La noticia tomó relevancia debido a que Campo Mar U y VIDU son dos espacios importantes para el desarrollo de las actividades de Universitario de Deportes.

CAMPO MAR CLAUSURADO



La Municipalidad de Lurín colocó avisos de clausura en los accesos de Campo Mar por presuntas infracciones administrativas. Las imágenes muestran los carteles oficiales instalados en el ingreso del recinto. pic.twitter.com/WgkcJlPhhy — De Las Gradas A La Cancha (@delasgradas) July 9, 2026

Ante la repercusión que tuvo el hecho durante la jornada, el club crema emitió un comunicado oficial para aclarar lo ocurrido y brindar detalles sobre la situación. En el pronunciamiento, la institución informó que la Municipalidad de Lurín levantó la clausura temporal de las sedes de Campo Mar U y VIDU.

Universitario señaló que la medida solo permaneció vigente durante algunas horas y explicó que el levantamiento de la clausura se produjo luego de que la comuna verificara la existencia de un procedimiento administrativo de reclamo, de carácter tributario, que se encontraba en trámite.

Además, el club manifestó que consideró arbitraria la decisión inicial de clausurar sus instalaciones. Sin embargo, precisó que tanto la institución como la Municipalidad de Lurín acordaron mantener un diálogo permanente con el objetivo de evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

En esa línea, Universitario destacó que cualquier acción futura deberá desarrollarse dentro de los alcances de la legalidad y respetando el debido procedimiento. La institución también reafirmó su disposición para mantener una comunicación constante con las autoridades municipales.

📃 Comunicado a la opinión pública: pic.twitter.com/HXrGsyFsYx — Universitario (@Universitario) July 9, 2026

El cuadro crema aseguró que continuará cumpliendo con la normativa vigente y que seguirá brindando todas las facilidades necesarias para las labores de fiscalización municipal correspondientes.

Finalmente, Universitario de Deportes confirmó que todas las actividades programadas en sus sedes de Lurín continuarán desarrollándose con total normalidad. De esta manera, los entrenamientos y demás trabajos del club no se verán afectados tras el levantamiento de la clausura temporal.

La situación generó atención durante gran parte de la mañana, pero el comunicado oficial del club permitió aclarar el panorama y confirmar que Campo Mar U y VIDU volverán a operar con normalidad luego de la medida adoptada por la Municipalidad de Lurín.

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