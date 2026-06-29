Universitario de Deportes continúa trabajando arduamente antes del arranque del Torneo Clausura, con el objetivo de llegar a tope y volver a tomar protagonismo en la Liga 1, pues en la interna son conscientes de que solo así volverán a meterse en la pelea por el título nacional para seguir soñando por el tetracampeonato. En ese sentido, uno de los fichajes del conjunto crema tomó la palabra luego de los trabajos en Campo Mar: Adrián Quiroz.

El volante de 27 años, que volvió a Universitario después de haber tenido un buen primer semestre con Los Chankas, donde fue titular indiscutible y fue clave para que su equipo pelee por el Torneo Apertura, conversó brevemente con los medios de comunicación y explicó cuál es su objetivo en esta nueva etapa en su carrera.

“Estoy contento de volver a la ‘U’. Fue un buen partido ante Atlético Grau, que nos sirve como preparación para el inicio del Clausura”, afirmó en primera instancia, mostrándose satisfecho luego del triunfo por 1-0 sobre Atlético Grau en un amistoso disputado en Campo Mar.

Adrián Quiroz tiene contrato con Universitario hasta finales del 2028. (Foto: Universitario)

Como el cuadro piurano visitó el Estadio Monumental el pasado viernes por la Copa de la Liga, con un 1-1 en el marcador final, pactaron un amistoso con la ‘U’ para el día siguiente. De esta manera, Héctor Cúper pudo poner a prueba a las nuevas incorporaciones del plantel, tanto Quiroz como Jordan Guivin y Gianluca Lapadula.

“Preparándome de la mejor manera para poder tener minutos. Tomo este momento con mucha responsabilidad”, remarcó, dejando en claro que luchará para ganarse un espacio en el equipo titular, consciente de la dura competencia que hay en los de Ate en la zona del centro del campo.

Adrián Quiroz tendrá al menos un par de partidos para mostrarse y convencer a Cúper de que puede serle útil no solo como una pieza de recambio, sino también siendo inicialista. El próximo sábado 4 de julio Universitario enfrentará a Sport Boys en un amistoso en Campo Mar, luego el sábado 11 recibirá a Millonarios de Colombia en el Estadio Monumental, para así quedar listo cuando compitan oficialmente en el inicio del Torneo Clausura, visitando a ADT en Tarma.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 1-1 con Atlético Grau y quedar eliminado de la Copa de la Liga, Universitario volverá a tener actividad de manera oficial dentro de casi tres semanas cuando visite a ADT, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho compromiso está programado para el sábado 18 de julio desde la 1:15 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Unión Tarma.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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