En medio del dolor por lo que fue la derrota ante Cusco FC (2-0) en el Garcilaso de la Vega, el plantel de Universitario de Deportes volvió a la capital sin mucho revuelo y rodeado por el cariño de algunos hinchas que esperaban la salida de los jugadores para expresarles su apoyo. Si bien hubo silencio de la gran mayoría, uno de ellos ofreció unos minutos para declarar. Se trataba de Álex Valera, quien pidió pasar la página y enfocar en lo que viene: la Copa Libertadores.

A paso firme, pero constante, el delantero de Universitario fue abordado por los medios de comunicación mientras iba camino al bus que los trasladaría a la sede del club. En ese trayecto, reconoció la victoria de combinado cusqueño y pidió enfocarse en Independiente del Valle, rival al que enfrentarán por la fecha 4 de la fase de grupos.

“Duele bastante (la derrota), pero ya está. Hay que pensar en lo que viene el jueves, es un partido importante para nosotros y buscamos un buen resultado para lograr la clasificación”, expresó Valera. El atacante crema confía en que el equipo está en condiciones de levantarse anímicamente para afrontar este compromiso.

Alex Valera lleva cuatro goles y cuatro asistencias en lo que va del 2025. (Foto: GEC)

Respecto al partido, Valera aceptó que Cusco FC mereció quedarse con los tres puntos e hizo un gran partido. “Sí, fue justo (el resultado). Cusco jugó de la mejor manera, hizo bien su partido, nosotros lo buscamos pero no pudimos conseguir y es mérito de ellos. eso nos ayuda a nosotros para seguir trabajando”, apuntó.

Por otro lado, Valera no hizo hincapié en el desempeño del árbitro Edwin Ordóñez. A su entender, el juez principal no incidió en el resultado del partido. “El arbitraje todo bien. No hay excusa, nos ganaron bien. Hay que levantar la cabeza y mirar lo que viene”, sostuvo el delantero merengue.

Como se sabe, Universitario se quedó con 23 puntos en el Torneo Apertura y tiene un partido menos por jugar: ante Atlético Grau en Piura. El equipo de Jorge Fossati depende de sí mismo para llevarse el primer certamen del año, aunque primero deberán sortear el duelo contra Independiente del Valle por la Copa Libertadores.

Universitario perdió 2-0 ante Cusco FC por el Torneo Apertura. (Video: Liga 1 MAX)

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Luego de perder por 1-0 ante Cusco FC, Universitario volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Independiente del Valle, por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Dicho compromiso está programado para el jueves 8 de mayo, a partir de las 9:00 de la noche (hora peruana) y se disputará en el Estadio Monumental de Lima.

En cuanto a la transmisión, esta quedará a cargo de ESPN para toda América Latina, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DirecTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que puedes seguirlo en Depor.

