En la fecha pasada, Alex Valera anotó un gol muy importante para Universitario de Deportes: sirvió para vencer 1-0 a Melgar y escalar al primer lugar del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Además, cortó la sequía goleadora (llevaba 4 duelos sin anotar). A puertas de enfrentar a Binacional, por la jornada 8 del certamen, el delantero crema ratificó el compromiso del equipo para alcanzar los objetivos y dejó claro que solo buscarán la victoria en el estadio Monumental. En estos momentos, están igualados con el ‘Rojinegro’ en la punta (ambos con 17 puntos), pero los merengues tienen un partido menos.

En declaraciones para las cámaras de la ‘U’, el exjugador de Al Fateh resaltó que el cuadro dirigido por Jorge Fossati tiene confianza en seguir consiguiendo resultados importantes. “Hemos logrado puntos importantes ante un rival directo y eso nos pone con confianza para los partidos que vienen, porque quedan muchos y muy difíciles, pero tenemos que sacar los puntos necesarios”, apuntó al respecto.

Con respecto al duelo ante el equipo de Juliaca, el goleador merengue destacó que no pueden pensar en que será un rival sencillo. “No podemos subestimar a Binacional, sabemos que no jugarán en altura, jugarán en llano, es un punto a favor, pero no podemos subestimarlos. Tenemos que salir con todo, tenemos que ganarlo y buscar esos tres puntos jugando como lo venimos haciendo”, agrego.

Valera también tuvo palabras de agradecimiento para las personas que lo apoyan en su día a día. “El soporte lo tengo cuando me va bien y me va mal, tengo el soporte de mi familia, amigos, me ayudan día a día a mejorar y salir adelante, pero también estoy muy feliz porque el grupo viene bien y anotando goles. Ahora que tenemos la posibilidad de estar punteros, tenemos que aprovecharla ganando todos los partidos que podamos”, señaló.

Finalmente, el atacante se refirió a la posibilidad de ser convocado a la Selección Peruana de Juan Reynoso: “A mí me ilusiona mucho llegar a la selección; ese es el plus de todo jugador que se esfuerza para tener un espacio en la selección. Para mí es importante demostrar que quiero estar y quiero tener una oportunidad. Por eso hay que estar bien, trabajar bien, porque el nivel de selección es muy diferente a lo que venimos jugando, pero me siento preparado y ojalá se me dé la oportunidad”.





¿A qué hora juegan Universitario y Binacional?

Universitario vs. Binacional se enfrentan este sábado 12 de agosto por la fecha 8 del Torneo Clausura 2023. El duelo se disputará en el estadio Monumental y está programado para iniciar desde las 7:00 de la noche (horario peruano). Recuerda que la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO estará a cargo de GOLPERU y Movistar. En Depor te traemos el el minuto a minuto, goles, mejores jugadas y todos los detalles a través de la web de Depor.





