Justamente, el libro de Juan Carlos Chávez, titulado “Matutazo”, se encarga de darle la connotación que merece este campeonato y servirá para que las nuevas generaciones comprendan, sientan y revivan lo que hubo detrás de esa victoria crema, el 8 de noviembre del 2023.

“Si alguien me dijera que tengo que irme a una isla desierta y llevarme una sola imagen conmigo, la más importante del 2023, elegiría el momento en el que Horacio Calcaterra, mediocampista de Universitario de Deportes, camiseta diez en la espalda, conectó aquel disparo magistral con su pierna derecha para inflar la red del arco sur del estadio de Alianza Lima, dejando humillado al arquero Campos y congelando a todo un estadio repleto de vampiros vestidos de azul y blanco”, así comienza este relato de Chávez que tocará más de una fibra crema.

Con información de primera mano, el autor también revela detalles inéditos de la salida de la “U” hacia Matute, cómo se dio el plan para que el “Puma” Carranza, Piero Alva y el “Coco” Araujo puedan aparecer como parte de la delegación y testimonios off the record para detallar el vergonzoso e histórico apagón -hecho antideportivo que no debería pasar por agua tibia-.

Una parte importante del texto cuenta cómo fue la primera vuelta crema en Matute en diciembre de 1974 -del cual hay poco material fotográfico - tras vencer en el cuadrangular “Señor de los Milagros”, que conmemoraba la inauguración del estadio Alejandro Villanueva, en el que participaron Nacional de Uruguay, Independiente de Argentina, Alianza y la “U”. En un equipo de lujo donde militaban Héctor Chumpitaz, Juan Carlos Oblitas, Percy Rojas, Oswaldo Ramírez, entre otros.

El segundo Matutazo se daría en 1999. Uno de los más recordados de nuestro fútbol. Con las imborrables imágenes de Óscar Ibáñez, Paolo Maldonado, “Chemo” del Solar, Gustavo Grondona, Eduardo Esidio y el “Puma” Carranza apoderándose una vez más del recinto blanquiazul, festejando encima del arco donde estaba ubicada la Trinchera Norte.

Este libro también cuenta con la participación del periodista Eloy Rivera, que hace una mención especial de los once jugadores que estuvieron en aquella final del 2023, dejando frases como la que utilizó para describir al chileno Rodrigo Ureña y su relación con el equipo merengue: “Fue como dos almas gemelas que estaban destinadas a encontrarse en algún momento”.

Por su parte, el historiador y periodista, Jaime Pulgar Vidal, hace el recuento de toda la campaña. Empezando con la Noche Crema y una hinchada ilusionada, que luego tendría altos y bajos, y que terminaría con los campeones 2023 asistiendo a una iglesia a agradecer al Señor de los Milagros.

Renato Cisneros, reconocido escritor y periodista, aporta lo suyo con “Cuatro apuntes de hincha campeón”. Con un párrafo de este calibre: “Un club que nunca descendió. Que entre sus fieles cuenta con generaciones de hinchas. Que produjo figuras que se volvieron icónicas. Que fomenta la igualdad en la competencia. Y que sigue representando la garra en un país timorato que no se caracteriza precisamente por ese valor”.

Todo lo mencionado, junto con nutritivas infografías y fotos inéditas, de ayer y hoy, hacen que el libro “Matutazo” se haya ganado el derecho de ser compartido (y leído) de generación en generación.

Dato: Matutazo ya se encuentra disponible en librerías Crisol.





