Consolidación en Boca Juniors

En su tercer año en Boca Juniors, Luis Advíncula logró tener mayor consolidación que en temporadas pasadas al contar con la confianza plena de Jorge Almirón, entrenador del ‘xeneize’ en aquel entonces. Esto vino de la mano con que el estratega optó por reacomodar el equipo y cambiar su habitual línea de cuatro a una de tres o cinco, según el caso, en la que el ‘Rayo’ no solo encajaría bien, sino que también conseguiría una versión más ofensiva y hasta goleadora dentro del once.

En total, Advíncula disputó 38 partidos con Boca Juniors tanto en torneo local como internacional y, a lo largo del 2023, llegó a dar tres asistencias y anotar cuatro goles que fueron fundamentales para el gran objetivo del equipo en esa temporada: ganar la séptima Copa Libertadores en su historia. A lo largo de la campaña de Boca en dicho torneo internacional, Advíncula llegó a convertir tres veces con una zurda poderosa que permitió que lleguen a la gran final de la Copa Libertadores ante Fluminense.

Ya en la final, el mismo ‘Rayo’ fue el encargado de empatar el encuentro en el minuto 72 del compromiso, pero no pudieron sostener el resultado luego de que John Kennedy anotara en el minuto 99. Pese a no conseguir este ansiado título, Advíncula se convirtió en uno de los futbolistas más aplaudidos por la hinchada ‘xeneize’ gracias a esta nueva versión más ofensiva dentro del equipo y por tener un mejor desempeño que en las temporadas anteriores.

Hasta donde se conoce, Juan Román Riquelme, quien ganó las recientes elecciones presidenciales en Boca Juniors, se había comprometido a renovar el vínculo con Advíncula en caso salga electo. Como se recuerda, el ‘Rayo’ tiene contrato con el club argentino hasta finales del 2024 pero ya se viene trabajando en poder hacer una extensión de dicho contrato por otras temporadas más.

Lesión de medio año

Pero no todo fue positivo en el 2023 de Luis Advíncula, ya que a inicios de junio, durante el encuentro por Colo Colo por fase de grupo de Copa Libertadores, sufrió una dura lesión en la rodilla que lo dejó fuera de las canchas hasta los primeros días de setiembre; es decir, casi cuatro meses de para que le hicieron perderse otro encuentro por Copa Libertadores ante Monagas, nueve fechas del torneo argentino y también los partidos amistosos de preparación de la selección peruana ante Corea del Sur y Japón previo al inicio de Eliminatorias.

Finalmente, el ‘Rayo’ pudo recuperarse bien de la lesión y volver aún mejor en la segunda mitad del año en la que destacó a punta de goles con la camiseta ‘xeneize’, aunque su rehabilitación se hizo esperar y encendió las alarmas tanto en Boca Juniors como en la selección peruana.

Expulsión y suspensión

Una vez que se iniciaron las Eliminatorias en setiembre, Advíncula fue uno de los elegidos para arrancar como titular ante Paraguay, pero tuvo un mal debut ya que, en el minuto 45 previo al entretiempo, cometió una dura entrada por la que vio la tarjeta roja y dejó con un hombre menos a la bicolor durante toda la segunda parte. Asimismo, fue baja para el siguiente encuentro ante Brasil en Lima.