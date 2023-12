El abrazo y apretón de mano que se dieron en Lurín, no fue suficiente para Ricardo Lagos; su mejor amigo, aún contrariado por el adiós, horas más tarde escribió una dedicatoria: “Mi hermano, no tengo palabras para expresar la amistad y hermandad que vivimos día a día. El pensar que no estaremos juntos, que no haremos todos los trabajos, que no nos sentaremos a lado el uno del otro, me pone triste y me hace recordar todos los momentos que pasamos porque está amistad va más allá del fútbol”, escribió en su cuenta de Instagram.

Es más, Lagos, que ahora es utilizado como mediocampista en el esquema de Alejandro Restrepo, dio a entender que ya había hablado con Concha sobre una posible partida del club íntimo. “Teníamos miedo de pensar qué haríamos si nos vamos, con quién íbamos a estar y me apena mucho saber que no compartiremos esas cosas. Nos faltó cumplir la última promesa, pero sé que nos volveremos a ver compartiendo un equipo juntos y lo lograremos. Te quiero mucho, mi hermanito”, agregó el futbolista de 27 años.

Depor pudo conocer que Jairo tenía la intención de quedarse en el club, pero no logró un acuerdo y ahora con su representante evalúan cuál será el camino a seguir en su carrera. Para su satisfacción, propuestas no le faltan, de hecho, tiene la oportunidad de ser internacional por primera vez. En la MLS de Estados Unidos y en la Liga MX de México hay algunas alternativas que pueden concretarse y por ahora solamente le queda estar a la espera al futbolista de 24 años.

Ahora, de darse su fichaje al fútbol estadounidense o mexicano, habrá logrado su sueño. Como se sabe, el volante ha venido siendo considerado en la selección peruana, primero al mando de Ricardo Gareca y luego con Juan Reynoso. Ahora, de salir al exterior, buscará llenarle los ojos a Jorge Fossati, el experimentado entrenador uruguayo que se ha puesto el buzo de la bicolor. Y es que el deseo de Concha no es solo a nivel personal, es decir de clubes, sino también convertirse en una pieza fundamental en el ‘equipo de todos’.

Sin embargo, esta no es la única alternativa que el futbolista analiza. En las últimas semanas, cuando era todavía jugador de Alianza Lima y era dirigido por el colombiano Alejandro Restrepo, trascendió que podía continuar su carrera profesional en el fútbol peruano y que los otros dos grandes de nuestro medio lo tienen en la mira: Universitario y Sporting Cristal. Y esto debido a que es un futbolista de proyección, pues el área de gestión deportiva tanto de los cremas como los celestes entienden que hay mucho más por explotar en él.

Depor tiene conocimiento que el contacto entre Jairo Concha y la ‘U’ se ha venido dando desde hace varias semanas, pues en Ate entendían que la relación entre la directiva blanquiazul y la agencia de representante del exjugador de la Universidad San Martín no era la mejor. Eso sí, solo fueron sondeos y conversaciones con el entorno del jugador, pero no se presentó ninguna propuesta concreta. Ahora, en esta primera semana del 2024 se espera que haya un acercamiento oficial entre ambas partes.

Finalmente, aparece el interés de Cristal, que no es del todo concreta, pues depende de una operación. Es más, anteriormente, Joel Raffo, presidente de la ‘SC’, ya había adelantado que no lo tenían en cuenta para la temporada 2024. Sin embargo, en La Florida esperan una oferta formal de un club brasileño por Martín Távara, mediocampista de 24 años. Por ahora, hay interés por el sullanense y de concretarse su venta, recién los rimenses activarán el botón de emergencia para ir por Concha. Por ello, la primera semana de enero será vital para el futuro del exvolante de Alianza Lima, quien tiene la última palabra en cuanto a la toma de decisión.





