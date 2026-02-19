La Liga 1 sigue su curso y en las últimas horas se conoció la programación de la fecha 6 del Torneo Apertura, que se jugará del viernes 6 al lunes 9 de marzo, con un partido todavía por confirmar: Sporting Cristal vs. Alianza Atlético todavía no tiene fecha oficial, pues dependerá de la participación de los celestes en Copa Libertadores y si seguirán avanzando en el torneo continental.

La jornada arranca en el calor de Sullana, con el partido entre Atlético Grau y FC Cajamarca desde las 3:30 en el Campeones del 36. Los churres buscarán hacerse fuerte en su feudo, mientras que el cuadro cajamarquino quiere levantar posiciones, sobre todo por las pretensiones que se trazaron antes del inicio del torneo.

El sábado habrán tres compromisos. Todo comenzará temprano, a las 11 de la mañana, en Moquegua, donde el cuadro local recibirá a Sport Huancayo en el 25 de Noviembre. Desde la 1:15 de la tarde, Comerciantes Unidos chocará ante UTC, y por la noche Cusco FC se medirá a Deportivo Garcilaso en uno de los derbis cusqueños de la temporada.

Programación de la fecha 6 del Torneo Apertura. (Foto: Liga 1)

Posteriormente, el domingo ADT y Juan Pablo II College continuarán la jornada desde la 1 y 15 de la tarde. Luego será turno de Universitario de Deportes visitando a Los Chankas en Andahuaylas. Un lugar especial para el cuadro crema, vigente tricampeón, pues en dicho escenario logró el título del 2024. Además, se espera que muchos hinchas viajan, incluso por tierra, para acompañar al equipo de Javier Rabanal.

El lunes 9 habrán dos compromisos que son promesa de partidazo: Cienciano vs. Sport Boys desde las 5:30 p.m. en el Cusco y tres horas después, en Matute, Alianza Lima contra Melgar. En principio los dos locales son favoritos para sacar los tres puntos, pero los rosados prometen dar pelea en la altura, mientras que el ‘Dominó’ viene firmando un arranque perfecto de campeonato y suelen hacer buenos partidos en La Victoria.

Como habíamos adelantado, el duelo entre Sporting Cristal y Alianza Atlético, programado para disputarse en el Estadio Alberto Gallardo, todavía no tiene día ni hora, pues dependerá de si el cuadro de Paulo Autuori sigue avanzando en la fase previa de la Copa Libertadores y logra acceder a la fase de grupos o clasifica a la Copa Sudamericana.

Sporting Cristal tiene pendiente su programación debido a su participación en Copa Libertadores (Foto: Getty Images)

