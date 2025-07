Universitario de Deportes no solo está peleando el Torneo Apertura en la recta final, sino que también ha comenzado a mover sus fichas fuera del campo. La llegada de Álvaro Barco como nuevo director deportivo marca una etapa clave en el proyecto institucional del club. En entrevista con RPP Deportes, Barco no dudó en analizar el presente del plantel, hablar sobre los refuerzos que podrían llegar y dejar varias frases que generaron debate, sobre todo en torno al presente del delantero Diego Churín y el posible regreso de un jugador querido en tienda crema como Raúl Ruidíaz. El exdirectivo de la San Martin, también valoró la estructura de menores del club, elogió el trabajo dirigencial reciente y dejó en claro que el objetivo es consolidar a la ‘U’ como una institución moderna, competitiva y con visión internacional.

Uno de los momentos más comentados de la entrevista fue cuando Barco se refirió a la necesidad de reforzar el ataque. Si bien no nombró directamente a Diego Churín, el mensaje fue evidente: “Hemos hecho un esfuerzo en traer jugadores de nivel en la defensa y mitad de cancha. Esperemos encontrar un jugador en la ofensiva, más aún que jugaremos con el mejor equipo de Sudamérica (Palmeiras)”. Esto abre la posibilidad a que el delantero argentino, quien no ha tenido el rendimiento esperado, esté más cerca de salir que de quedarse.

El nuevo director deportivo también habló del plantel actual y dejó claro que, si bien es competitivo, hay espacio para sumar jerarquía. “El plantel que tiene Universitario, para mí, es el mejor. Está respaldado en todas sus líneas. Tiene jugadores en un buen momento. Pero, siempre hay la posibilidad de encontrar un jugador diferente”, comentó. Esa búsqueda apunta, nuevamente, a reforzar la ofensiva de cara al exigente calendario local e internacional.

Al ser consultado por Raúl Ruidíaz, ídolo crema que actualmente milita en Atlético Grau, Barco no se guardó nada: “Me gustaría Raúl Ruidíaz, pero no es tan fácil tomar una decisión. Eso se toma en conjunto. Pero hay muchas consideraciones: Raúl no es un jugador libre”. Si bien no es una negociación sencilla, la puerta quedó abierta, lo cual ya genera ilusión entre los hinchas que sueñan con ver al ‘10’ de nuevo en el Monumental.

Respecto al momento exacto en que podría cerrarse el nuevo fichaje, Barco fue abierto, pero no dio fechas concretas. “Me gusta conocer al jugador personalmente, pero haremos un trabajo conjunto para elegir al próximo refuerzo, que puede ser mañana o a finales de año”, explicó. Lo que sí dejó claro es que ya están en búsqueda activa y que el nombre del nuevo atacante se definirá pronto.

Sergio Peña y Alianza: sin preocupación

Consultado por el reciente fichaje de Sergio Peña por Alianza Lima, Barco fue tajante: “No me preocupa que Sergio Peña haya llegado a Alianza. Nosotros tenemos un buen equipo. Lo tuve en San Martín cuando era chico”. Con eso, dejó en claro que no entrará en polémicas y que confía plenamente en el plantel que tiene Universitario.

Apoyo total a Jean Ferrari

Otra frase que no pasó desapercibida fue la relacionada a Jean Ferrari, actual administrador del club y figura clave del proyecto deportivo. Barco fue enfático: “Necesitamos a Jean Ferrari. No debemos perderlo. Esperemos que se quede mucho tiempo por acá”. La declaración no solo muestra respaldo, sino también la importancia de Ferrari en el presente y futuro de la institución.

Liga 1 y Copa: ¿se postergan partidos?

Con Universitario clasificado a octavos de final de la Copa Libertadores, Barco planteó una posibilidad que podría ayudar al equipo: aplazar partidos del torneo local. “Aplazar los partidos de Liga1 debería estar considerado en el reglamento, cuando se afronten partidos importantes de Copa. Lo vamos a pedir. Estoy seguro de que vamos a tener todo el apoyo de la Federación para poder jugar los dos partidos contras Palmeiras mentalizados solo en ellos”, expresó.

Para él, ese tipo de apoyo no solo debería darse desde cuartos, sino también en la segunda fase, pensando en el bien del fútbol peruano. “Hoy son muchos los equipos que compiten internacionalmente. En temas internacionales, todos tenemos que hacer fuerzas”, señaló.

