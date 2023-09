Desde que, el técnico uruguayo Jorge Fossati llegó a Universitario de Deportes, el sistema de juego varió y algunos futbolistas cambiaron de ubicación dentro de la cancha. Fue el caso de Andy Polo, habitual atacante, quien con el ‘Flaco’ empezó a jugar como extremo derecho, posición que lo potenció con el correr de los partidos y volvió a la selección peruana. Tras jugar de titular ante Paraguay y Brasil, en el inicio de las Eliminatorias, el jugador fue elegido entre el top 10 de los mejores asistidores latinoamericanos en el mundo, según la web Sofascore Latin America. Al ser consultado sobre la nominación de su futbolista, el ‘Flaco’ se puso contento y destacó el trabajo del número ‘24′ del equipo crema.

“No lo sabía”, dijo con sorpresa Jorge Fossati tras la pregunta de Depor durante la conferencia de prensa realizada previo entrenamiento en el estadio Monumental de Ate. “La noticia que me estás dando me pone muy contento. Andy es uno de los jugadores que está por encima de la media. Creo que también hay veces lo he dicho por otras razones, diez metros más afuera, más adentro, más atrás o adelante, lo importante es que el jugador se sienta bien”, indicó.

Acto seguido, el técnico charrúa habló sobre la franja derecha que estrenó Juan Máximo Reynoso en la selección peruana que justamente está integrada por sus dos jugadores: Aldo Corzo y Andy Polo: “Lo veo como juega con Aldo Corzo, bien, con quien se conoce mucho. Veo que hacen un trabajo muy parecido al que hacen acá (Universitario), con una pequeña variación con el sistema de juego. Con esto quiero decir que todos colaboramos para que la selección, y el mundo futbolístico, se fije en ellos”.

Mejoró, pero es duda

Andy Polo amaneció sin dolor, entrenó bien y a la par del resto de sus compañeros. Tocó el balón, hizo trabajos tácticos, y se exigió lo necesario. Eso sí, concentró, pero todavía no es seguro que arranque o ceda su lugar a Hugo Ancajima, el habitual cambio cuando no está apto. “Si él se siente bien, sin duda será parte del equipo”, adelantó el técnico Jorge Fossati. De arrancar, su mejor amigo en el fútbol, ‘Orejas’, espera seguir sonriendo de cara al gol, función que compartirá con Valera.

El ‘Faraón’ va por el ‘Tano’

Cuando hay un lesionado o suspendido en la retaguardia crema, el indicado para reemplazar a Williams Riveros, Aldo Corzo o Matías Di Benedetto es Marco Saravia. Ante Sporting Cristal, el exjugador ‘edil’ cubrirá el puesto del ‘Tano’, quien no jugará por suspensión.

“Saravia me gusta más como stopper que líbero, pero siempre está al servicio del equipo”, destacó el técnico Jorge Fossati, quien confirmó la presencia del back en reemplazo del argentino. El fútbol del ‘Faraón’ ha venido de menos a más. Su fuerte es el juego aéreo y las rápidas coberturas. Habrá que verlo esta noche ante los ‘celestes’.

