Las últimas horas han sido muy tensas alrededor de Universitario de Deportes. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) dará a conocer en las próximas horas al nuevo administrador provisional del club por los próximos años, quien tomará la posta tras la renuncia de Jean Ferrari. En medio de estas horas de incertidumbre, la espera no ha estado exenta de polémicas.

Una de las últimas se generó a raíz de un mensaje dado por Miguel Ángel Torres a través de sus redes sociales, en donde, reafirmando su compromiso por Universitario a la espera de la elección de la SUNAT, mencionó el nombre de Antonio García Pye. En su comunicado, el postulante al cargo dejó abierta la posibilidad de contar con él después de que este dijera que no le cerraba las puertas a nada.

“Lamento que algunos profesionales anuncien su renuncia si no se ratifican su equipo. Aplaudo, en cambio, a personas como Antonio Garcia Pye, que priorizan a Universitario por encima de todo. Si somo elegidos mantendremos a los buenos profesionales y mejoraremos la condiciones del plantel y comando técnico”, sostuvo.

Del mismo modo, agregó: “Este camino empezó con la renuncia del anterior gestión y termina hoy con la decisión de SUNAT. Gracias de corazón todos lo que me hicieron llega su apoyo y también a quienes nos criticaron con dureza, sus ataques solo reforzaron nuestra convicción (...) No entramos al show ni a la confrontación, este ha sido un proceso técnico, no político”.

Miguel Ángel Torres es uno de los postulantes a la administración de Universitario. (Foto: Miguel Ángel Torres)

Debido a que Antonio García Pye pertenece a la actual administración y forma parte de la plancha presentada por Franco Velazco –se mantendría como gerente deportivo–, lo mencionado por Miguel Ángel Torres lo sorprendió, tal como señaló en una reciente entrevista con Hablemos De Max. En esa misma línea, reafirmó su compromiso con el equipo que espera de elegido por la SUNAT en las próximas horas.

“Me sorprendió un poco, porque lo que yo menos quiero es estar metido alguna campaña, porque sencillamente estoy en un grupo que es el de Franco Velazco, que es el que confío y espero que salga elegido”, comentó García Pye, negando estar metido en una ola de confrontación política en medio de esta elección de la nueva administradora provisional.

Respecto a Miguel Ángel Torres, aclaró: “A Miguel le tengo mucho cariño, pero, de ahí no conozco en lo absoluto sus planes ni su lista, que me generan en este momento más dudas que certezas. En este momento estoy comprometido en el trabajo y el plan de esta administración, que empezó con Jean y está continuando con Franco Velazco”.

Antonio García Pye llegó a Universitario tras su paso por la Federación Peruana de Fútbol. (Foto: FPF)

Antonio García Pye aseguró sentirse incómodo por haber sido mencionado en una presentación donde no tiene nada que ver, ya que, más allá de haber asegurado que no le cierra las puertas a nada en un futuro, sigue firme junto al equipo de Franco Velazco. Claramente esto se definirá cuando la SUNAT haga pública su elección.

“Sí (me incomodó), porque no venía al caso realmente. Me parece que se está usando mi nombre, ni siquiera hemos conversado del tema. Yo he comentado en algún momento que no descarto ninguna opción a futuro, y que el club está por encima de todo; pero eso no quiere decir que no esté comprometido con las políticas o el plan de trabajo liderado por Franco Velazco”, acotó.

Por último, el gerente deportivo de Universitario habló acerca de los planes que tiene en la mira de la mano de Álvaro Barco, director deportivo de la institución, en explotar el trabajo en juveniles y convertir al club en un ejemplo de sostenibilidad con sus divisiones menores. Eso sí, esto solo estará en marcha si el equipo de Velazco es el elegido.

“No se puede negar que hay preocupación. Hay todo un proyecto que está encaminado. con Álvaro (Barco) estamos reformulando una serie de aspectos, sobre todo en menores porque estamos apuntando a eso. El futuro del club, la sostenibilidad del club, no está en contratar jugadores para tratar de ser campeones, sino darle estabilidad al club con un semillero que sea modelo en Sudamérica; tenemos la infraestructura para eso”, aseveró.

Franco Velazco es uno de los candidatos para ser elegido administrador de Universitario. (Foto: Universitario)

