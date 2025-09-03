Pese a que aún no culmina la temporada, los planteles de la Liga 1 empezaron las evaluaciones para conocer qué jugadores seguirán en la próxima temporada y quienes serán los que tendrán que partir. Bajo esa premisa, Universitario de Deportes, que está un paso más cerca de volver a conseguir un título nacional, no es ajeno a tener que verificar las realidades de sus jugadores. Uno de ellos es Jairo Vélez, que ha empezado a ganar protagonismo en las últimas fechas y muchos ya piden una renovación para el 2026.

El futbolista se ha ganado un espacio a base de actuaciones en partidos de alta exigencia, como ocurrió en la vuelta frente a Palmeiras en la Libertadores o en su participación en el clásico ante Alianza Lima. Esos rendimientos le permitieron captar la atención, que hoy pide que se le dé más minutos desde el arranque.

En un equipo donde la competencia en la zona ofensiva es alta, sus intervenciones han despertado la sensación de que puede ofrecer una variante real a los planes de Jorge Fossati. No obstante, los números reflejan que todavía no ha podido consolidarse como el titular elegido, más que por estadísticas en campo, por gustos del entrenador que superpones otros nombres por encima del suyo.

Durante la era Fossati en este 2025, Vélez disputó 19 encuentros, pero apenas en cinco arrancó desde el inicio. En total suma 548 minutos y dos goles, estadísticas que revelan un aporte intermitente, aunque en ascenso. Su préstamo vence en diciembre y la situación se complica al recordar que su carta pase pertenece a la César Vallejo, institución con la que aún tiene contrato hasta 2026.

Con este contexto, Universitario sabe que, si no se mueve rápido, el jugador podría regresar a Trujillo. Es por eso que se viene evaluando seriamente adquirir sus derechos definitivos y asegurar su permanencia en Ate, considerando que su adaptación y su proyección resultan un activo importante de cara al próximo año.

El factor hinchada también influye. El reclamo constante por ver a Vélez desde el pitazo inicial responde a un contexto donde Edison Flores no atraviesa su mejor momento futbolístico. En ese sentido, la posibilidad de que el ecuatoriano asuma un rol más adelantado en la cancha aparece como una alternativa que podría darle mayor frescura al sistema de Fossati.

Desde la interna crema, la postura es clara: hay interés en concretar un acuerdo con Vallejo. La idea es ofrecer un vínculo de tres temporadas que le permita consolidarse en el proyecto deportivo.

Con el Clausura aún en disputa, el presente de Vélez parece cruzarse entre la expectativa de los aficionados y las gestiones administrativas que prepara la directiva. Lo cierto es que su futuro inmediato se definirá pronto, por el momento se sabe que solo Matías Di Benedetto ya inició negociaciones para renovar.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar sin goles con Alianza Lima, Universitario volverá a tener actividad dentro de unas cuantas semanas cuando viste a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 14 de septiembre desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA - Arequipa.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

