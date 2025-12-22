Universitario de Deportes continúa dando pasos firmes en su planificación para el 2026 y, mientras Javier Rabanal ajusta detalles del proyecto que quiere implementar desde su llegada, desde Argentina surgió una declaración que encendió las alarmas en Ate. Un defensor con experiencia en Ecuador y en la Primera Nacional quedó libre tras cerrar su ciclo en su club y, según confirmaron desde Buenos Aires, su destino estaría muy cerca de ser el conjunto merengue. El movimiento se hizo público a través de redes sociales del equipo donde militó durante la temporada 2025, lo que rápidamente generó expectativa entre los hinchas cremas que siguen de cerca cada uno de los posibles refuerzos.

A partir de dicha publicación, la conversación se trasladó de inmediato al entorno de Universitario, donde buscan apuntalar la zona defensiva para darle a Rabanal el abanico táctico que mencionó en su presentación. El técnico español dejó claro que desea un equipo menos predecible y con variantes que le permitan competir a nivel internacional, por lo que la llegada de un zaguero con recorrido podría encajar en esa idea desde el primer día.

Aunque el técnico evitó hablar de incorporaciones durante la presentación, Universitario sí avanzó silenciosamente en el mercado: el club cerró la llegada del defensor argentino Caín Fara, quien se convierte en el primer refuerzo confirmado para la temporada 2026. Su contratación llega tras varios días de negociaciones y se suma al perfil de jugador que buscaba la gerencia deportiva.

Fara, de 31 años, llega procedente de Atlanta de Argentina, donde disputó los últimos dos años consolidándose como un central de buena lectura defensiva y salida limpia. En el club azulgrana jugó 31 partidos durante el 2025, acumulando 2.645 minutos y mostrando regularidad física. Desde Argentina, incluso, el propio Atlanta oficializó su salida: “Caín Fara no renovará con el Club y seguirá su carrera en Universitario de Perú. Le deseamos muchos éxitos en lo que venga”, señalaron en redes.

Caín Fara será nuevo jugador de Universitario de Deportes | Foto: X Club Atlanta

Además, el zaguero registra pasos por Emelec y Aucas en Ecuador, siendo campeón con este último en la temporada 2022. También levantó el título de Primera Nacional en 2021 con Tigre, lo que lo convierte en un jugador acostumbrado a competir por objetivos altos.

Su estilo encaja con lo que podría buscar Rabanal: es un defensor diestro de 1.84 metros, fuerte en el juego aéreo y con una alta precisión en pases en su último registro estadístico en Argentina. A eso se suman las altas cantidades de intercepciones y recuperaciones, números que lo posicionan como un central de lectura táctica.

Un detalle curioso es que Fara ya jugó en el Estadio Monumental: fue titular con Aucas en la Noche Crema 2022, partido amistoso que terminó con victoria visitante por 3-2. Ahora, llegará a vestir la camiseta crema en condición de local, algo que los hinchas ya han tomado como una coincidencia prometedora.

Mientras Fara se sumará en los próximos días, el comando técnico continúa evaluando perfiles para reforzar zonas puntuales del campo. Sin embargo, Rabanal repitió que no anunciarán nada hasta que los acuerdos estén 100% cerrados, manteniendo la línea de cautela que mostró en su presentación.

