Christian Ramos ya tiene fecha para debut en Universitario de Deportes. 

En medio de las celebraciones de Universitario de Deportes por su aniversario número 95, Ángel Comizzo sigue pensando en el once titular que mandará para enfrentar a Caimanes este domingo por la Copa Bicentenario.

Universitario de Deportes pasó a octavos de final de la Copa Bicentenario y tendrá que enfrentar a Caimanes en Olmos. El duelo está programado para el 11 de agosto a partir de las 4:00 p.m. y al parecer, Ángel Comizzo tendría en sus planes que Christian Ramos empiece a sumar minutos en este duelo.

"Vamos a ir con todo a Olmos. Christian Ramos está bien, cada día mejor. Todo el equipo está trabajando bien a excepción de Pablo Lavandeira que todavía no está listo por su lesión", aseguró el DT crema esta tarde.

Cabe destacar que el objetivo de la 'Sombra' al llegar al club de Ate es acumular minutos y hacer las cosas bien para llenarle los ojos a Ricardo Gareca y así poder volver a ser parte de la Selección Peruana.

"Si no juego, me va a costar el doble volver a la Selección, por eso ahora debo concentrarme en Universitario, en jugar, en destacar y después sé que va a costar volver a la Selección porque ya no hay un universo de dos o tres centrales, hay cinco o seis que al que le tocó dio la talla y al que le toca está jugando bien", sostuvo hace unas semanas el defensa.

Henry Vaca sobre el aniversario de Universitario de Deportes. (Video: Jose Luis Saldaña)

Christian Ramos sumaría minutos en el duelo ante Caimanes por la Copa Bicentenario. (Video: Jose Luis Saldaña)

