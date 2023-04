¿Cómo, cuánto y quiénes cambiaron con Fossati para hacer brillar a la ‘U’ gris de Compagnucci?

No cabe duda que la llegada de Jorge Fossati a Universitario de Deportes ha generado un cambio de 180 grados en el equipo. El técnico uruguayo de 70 años le dio otra identidad, intensidad y filosofía de juego a un plantel que no estaba en su mejor momento durante la ‘era Compagnucci’, lo volvió compacto y ahora pelean el Apertura de la Liga 1 y no desentonan en la Copa Sudamericana.

Cuando llegó a inicio de marzo a Ate, Fossati tuvo el reto de levantar a un equipo que no armó él precisamente, pero en base a su experiencia pudo encontrarle de inmediato la manija. Cambió el sistema de juego, le dio confianza a jugadores que ‘Compa’ no lo hacía y los resultados saltan a la vista: la ‘U’ del ‘Flaco’ está invicto en todas las competencias, con ocho victorias (seis en el torneo local, dos en la ‘Suda’) y dos empates (uno en la Liga 1, el otro en la Copa). El principal cambio del DT ‘charrúa’ fue el nuevo sistema. Con Compagnucci, la ‘U’ se paraba con un 4-3-3 o un 4-2-3-1, pero con Fossati se dejó a un lado la línea de cuatro, para darle una idea de juego con un 3-5-2, usando prácticamente los mismos nombres. Ante Cristal, se vio un equipo muy comprometido, buscando un solo toque de balón, llegando por las bandas y con buena presión alta. Hubo varios puntos altos en los cremas, como Rodrigo Ureña, Horacio Calcaterra, Martín Pérez Guedes y José Rivera. Justamente, estos cuatros jugadores fueron fundamentales para que la ‘U’ venciera a los rimenses: Ureña fue el ‘comandante’ de la mitad de la cancha, quitando balones y distribuyendo; Calcaterra más libre, filtrando pases y dando una asistencia. Mientras que Pérez Guedes y Rivera, autores de los dos goles en el Monumental, pero, ¿cómo jugaban ellos antes con Compagnucci? En Depor, comparamos sus números en ambas ‘eras’ y los cambios que se dieron con Jorge Fossati al mando. El equipo de Compagnucci / El equipo de Fossati. Martín Pérez Guedes El argentino llegó a Universitario luego de su buen paso por Melgar y con Compagnucci gozo de confianza y titularidad. En su primer partido del torneo local, Martín Pérez Guedes arrancó de titular ante Cantolao y se estrenó con gol, jugando detrás del punta, como medio ofensivo. Los otros tres partidos de ‘Compa’ en el cargo, también jugó en esa posición, pero no marcó. Cuando llegó Fossati, Pérez Guedes siguió siendo titular, pero con el nuevo esquema tuvo otra posición. El ‘Flaco’ lo mandó como mediocampista interior, como un jugador más mixto, una apuesta que le viene saliendo bien al DT, ya que ha mejorado su nivel. El exjugador de Melgar ha jugado como medio ofensivo, interior y hasta de pívot, teniendo una labor clave en la mitad de la cancha. Ante Cristal incluso fue la figura, anotando el primer gol del partido. “Desde el primer día que llegó el profesor nos convenció de que todos los partidos son una final. [Fossati] Siempre me pide que llegue al área. Desde el minuto cero ante Cristal, el equipo tuvo carácter y siempre estuvo concentrado en presionar bien arriba”, dijo Pérez Guedes en RPP tras el buen momento del equipo. Rodrigo Ureña Otro que frente a Cristal tuvo una destacada actuación fue el ‘Pitbull’ chileno. Ureña fue determinante en la rápida recuperación del balón y distribución en campo rimense. El mediocampista sureño viene siendo uno de los puntos altos en el equipo de Fossati y titular indiscutible. Con Compagnucci, también tuvo ese respaldo, pero su arranque irregular no le ayudó. Jugó todos los partidos de titular bajo el mando del técnico argentino, pero le costó despegar y por si fuera poco en el último partido de la ‘era Compa’ salió expulsado por una roja directa. Si bien Fossati tambíen lo mantuvo en su ‘11′, Ureña tuvo otra respuesta, levantó su nivel y hoy por hoy es el ‘candado’ y principal gestor de la recuperación en los cremas, además que ha jugado todos los compromisos con el uruguayo. Números con Compagnucci Partidos Jugados Minutos Jugados Goles Asistencias Martín Pérez Guedes 4 222′ 1 - Rodrigo Ureña 4 324′ - - Horacio Calcaterra 4 299′ - - José Rivera 4 281′ - - Horacio Calcaterra Otro punto alto de la última noche en el Monumental fue el exjugador de Sporting Cristal. ‘Calca’ tuvo la responsabilidad de sustituir a Piero Quispe, quien no estuvo por lesión, y fue una de las figuras del partido. Con su asistencia a Pérez Guedes, la ‘U’ abrió el marcador. El ‘10′ crema comenzó como titular en la ‘era Compagnucci’, jugando en la mitad de la cancha. Con la llegada de Fossati, Calcaterra alternó constantemente en el equipo, ya sea arrancando o desde el banco. El DT uruguayo lo puso en la mitad de la cancha tambíen, pero además lo alineó como media punta, para aprovechar mejor su juego ofensivo. Frente a los rimenses, el argentino nacionalizado peruano jugó suelto y distribuyendo balones hacia el área. José Rivera El ‘Tunche’ fue uno de los nuevos nombres que llegó esta temporada a la ‘U’ proveniente de Mannucci y Compagnucci apostó por él desde el arranque. Lo puso de titular todos los partidos en su ‘era’ y lo posicionó como extremo por izquierda. Con Fossati, dejó el ‘11′ para ser más un alternante en el ataque, pero con la diferencia de que el uruguayo lo usa como segundo delantero. Frente a Cristal, José Rivera jugó junto a Emanuel Herrera, siendo un delantero con mayor movilidad y saliendo del área. Le causó problemas a la defensa rimense y premio a su esfuerzo anotó su primer gol de la temporada. “Cuando a alguien le toca jugar, todos dan lo mejor de sí y eso es muy bueno. El fútbol se trata de momentos, de saber esperar, ser persistentes. Estuve esperando mi momento, después de tantas cosas, gracias a Dios me llegó”, declaró el atacante de 25 años tras el partido. Números con Fossati Partidos Jugados Minutos Jugados Goles Asistencias Martín Pérez Guedes 10 776′ 1 - Rodrigo Ureña 10 843′ - - Horacio Calcaterra 10 348′ 1 2 José Rivera 6 138′ 1 -

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor. TE PUEDE INTERESAR Carlos Zambrano, el ilustre carnicero con precisión de cirujano que tanto pedía Alianza Lima

¿Por qué Universitario lleva más de 40 mil hinchas a la semana pese a 9 años sin campeonar?

¿Quién es Oliver Sonne, el danés que ilusiona a Reynoso, y qué le falta para ser convocable?

Los soldados de Fossati: ¿quiénes son los fijos en el once y por qué siempre le funciona el equipo?