Desde que debutó con el pie derecho al vencer a Cienciano en la Copa Sudamericana, Fossati no sabe lo que es perder. Lleva 5 victorias y un empate en el Apertura de la Liga 1, mientras que en la Sudamericana ha conseguido 2 triunfos y ha igualado en una ocasión. Hoy encabeza el Grupo G de este torneo continental. Pero no solo eso. Al vencer a Gimnasia de visita, consiguió que Universitario se convierta en el único equipo peruano en haber ganado en Argentina en la historia de este campeonato; un hecho histórico que quedará registrado en los anaqueles del balompié nacional.

Los fijos de Fossati

Estos resultados, tanto en la liga local como en la internacional, los ha conseguido Fossati con un plantel que él no conformó, pero que ha sabido adaptar a su esquema de juego. Sobre todo, lo ha logrado con una alineación titular que es casi inamovible. ¿Y quiénes integran ese ‘once′? El primero es el arquero José Carvallo y después están los tres centrales Aldo Corzo (actual capitán), Matías Di Benedetto y Williams Riveros, quien tuvo un debut poco auspicioso, pero que hoy se ha vuelto un defensa clave dentro del conjunto crema.

Luego, están los volantes Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña y Piero Quispe; los carrileros Andy Polo y Nelson Cabanillas; y finalmente los delanteros Luis Urruti y Emanuel Herrera, aunque Alex Valera suele alternar con Urruti. Este es el equipo que el técnico uruguayo casi siempre ha usado en sus 9 partidos que ha dirigido al mando de la ‘U’. El más reciente ante Goiás de Brasil, en el que, a base de garra, los merengues empataron en los últimos minutos un 2-0 en contra y rescataron un valioso punto que los ha puesto como líderes del Grupo G de la Sudamericana.

Su primera opción de 3-5-2.

¿Y por qué esta escuadra está funcionando?

“Parece que el equipo ha recibido de buena manera el cambio de técnico. Es probable que la relación con el anterior técnico se hubiera desgastado o que los mensajes no hubieran llegado bien. Y ciertamente Fossati es un entrenador con mucha experiencia y que claramente ha podido infundir un mensaje”, nos dice el periodista Jaime Cordero, autor del libro ‘La fórmula del gol’. “Ahora, el equipo empezó jugando bastante mejor. Los últimos partidos no han sido buenos, pero se nota que los jugadores tienen una actitud distinta, más combativa, más acorde también con lo que se espera de la ‘U’”, añade.

En la misma línea va Antonio Gonzáles, un jugador histórico de la institución merengue, que fue campeón nacional en dos oportunidades con la ‘U’ (en 2009 y 2013). “Hay un cambio total. Creo que ahí se ha visto la mano del entrenador Fossati a pesar de que no es su grupo, porque él no armó este grupo, sino lo armó Compagnucci. Y, bueno, se ve que ha ‘descontracturado’ muchas cosas, porque no es casualidad que de un momento a otro el equipo esté suelto”, expresa.

Uno de los aspectos en el que Fossati está siendo efectivo y no lo fue Compagnucci, de acuerdo a Gonzáles, es la llegada a los jugadores. “Creo que, de repente, algunos no entendían el modelo que quería Compagnucci o la misma afinidad. La afinidad (que tenía el técnico argentino) con los chicos, de repente, no siempre fue la adecuada y eso merma en el rendimiento de cada uno; y posteriormente, en lo colectivo, se ha reflejado. Yo creo que fue eso”, comenta Gonzales, quien se desempeñó como volante cuando defendió la crema.

Jugador Titular con Fossati Titular con Compagnucci Goles con Fossati Goles con Compagnucci José Carvallo 7/9 4/4 0 0 Aldo Corzo 9/9 1/4 0 0 Williams Riveros 8/9 2/4 1 0 Matías Di Benedetto 9/9 4/4 0 0 Andy Polo 6/9 4/4 1 0 Martín Pérez Guedes 9/9 3/4 0 1 Rodrigo Ureña 9/9 4/4 0 0 Nelson Cabanillas 7/9 4/4 0 0 Piero Quispe 9/9 1/4 2 0 Alex Valera 2/9 3/4 3 1 Emanuel Herrera 9/9 1/4 5 0 Luis Urruti 7/9 0/4 3 2 José Bolivar 2/9 0/4 0 0 Diego Romero 2/9 0/4 0 0

De banquillo al titularato

Eso sí, la ‘U’ no solo está viviendo un buen momento por el cambio de mensaje o de mentalidad que haya podido establecer Fossati, sino también porque el estratega vio en el banco a jugadores que podían aportar más a su oncena titular, señala Jaime Cordero. Por ejemplo, comenzó a utilizar a Luis Urruti, quien nunca arrancó desde el inicio, en este 2023, cuando Compagnucci era el DT. El jugador uruguayo siempre ingresaba durante el segundo tiempo.

“Urruti era un jugador que con Compagnucci parecía que no había tanta confianza. (...) Pero yo creo que para Fossati, jugadores como Urruti, que tienen desequilibrio, son útiles; y eso creo que ha quedado claro, y se espera que juegue más. Es un mérito del entrenador también adaptar las piezas que tiene a lo que quiere conseguir con el equipo”, indica Cordero. Fossati también empezó a usar más a jugadores como Quispe, Herrera y Corzo, quienes este año bajo el mando de Compagnucci solo habían sido titulares en un ocasión.

Marcha bien, pero urge campeonar

El hecho es que Universitario actualmente anda bien bajo la mano de su entrenador uruguayo. “Me da la impresión de que Fossati lo que está proponiendo es un equipo que sea más agresivo, en general, con y sin balón. Eso es lo que me parece. El espíritu de la propuesta es ser más agresivo teniendo la pelota, tratar de atacar rápido y tratar de recuperar rápido el balón”, acota el periodista Cordero. Y agrega “que la diferencia con otros equipos de la ‘U’ es que este equipo tiene un poco más de creatividad y de variantes para tratar o intentar por lo menos atacar con un poco más de creatividad”.

Gonzáles lo respalda. “Yo creo que cuando un equipo está funcionando, lo hace en todas sus líneas. Creo que a la hora de defender todos están defendiendo bien. Y a la hora de atacar todos están tratando de sumar desde sus lugares al aspecto ofensivo. Entonces, eso quiere decir que tiene un equipo compacto”, señala. Sin embargo, aclara que “más allá de los resultados que estamos viendo ahora, de nada valen si no se campeona a fin de año”. “Eso está más que claro”, culmina.

El próximo encuentro de Universitario será ante Sporting Cristal en la Fecha 13 del Apertura. Se realizará este lunes 24 en el Monumental. Luego, los cremas visitarán a Sport Boys y después chocaran de local contra Santa Fe de Colombia por la tercer fecha de la fase de grupos de la Sudamericana. ¿Seguirá invicto el cuadro de Jorge Fossati?

Las otras alineaciones que ha usado Fossati

Su segunda opción de 3-5-2 (con camiseta alterna).

Su tercera opción de 3-5-2.

