El caso de Roberto Siucho viene siendo similar, pues desde su llegada a inicios de año no ha podido debutar con Universitario. En Depor recapitulamos los casos y por qué ninguno de los mencionados llegó a pisar el gramado del Monumental con camiseta crema. Diferencias con el entrenador, problemas contractuales y decisiones técnicas han sido gravitantes para que estos nombres se fueran por la ‘puerta falsa’ de la ‘U’.

Walter Fretes

En 2011, Universitario se reforzó con varios nombres importantes del medio local como Johan Fano, Cristian Álvarez, Pedro García y Pablo Vitti, estos dos últimos campeones con la San Martín de Anibal Ruíz. Y el nombre de Walter Fretes también apareció en esa lista. El paraguayo, que había llegado en 2010 a los ‘santos’, firmó un acuerdo con la directiva de Julio Pacheco a mediados del 2011; sin embargo, el mediocampista nunca llegó a debutar.

¿La razón? Su contratación había sido negada por el entonces director crema, Enrique Sánchez. “Ni por dos minutos pensamos en él”, respondió el directivo, dejando sin efecto la palabra del guaraní. “Jamás estuvo en nuestros planes, ni siquiera se trata de una negociación frustrada, simplemente no hubo interés. A mí me interesa que se sepa la verdad, desconozco quién es su empresario, pero su versión es ajena a la realidad”, agregó Sánchez.

La historia no terminaría ahí, Fretes aseguró que sí tenía un contrato firmado con Julio Pacheco, presidente de la’ U’ en ese entonces. “Tengo el contrato, pero no he cobrado nada. No sé que está pasando. Quizás se podría llegar a un arreglo con la ‘U’, pero quiero hacer respetar mi contrato. Me llevo una mala imagen de Julio Pacheco”, respondió el paraguayo.

Walter Fretes posando con la camiseta de Universitario. (Difusión)

Fretes aducía que ya se le adeudaba seis meses de sueldo, pero recién en febrero del 2012, Julio Pacheco lo anunció como flamante fichaje. “Ya está todo arreglado. Fretes tiene contrato y el técnico ya dio el visto bueno. Desde el lunes entrenará con el plantel”, declaraba el presidente crema. Sin embargo, el paraguayo nunca llegó a debutar, por un tema de deudas el vínculo no se cerró de manera oficial y a pesar de que el jugador trataba de mantenerse bien físicamente, su paciencia se agotó.

Fretes se cansó de esperar, regresó a su país y ese año hasta 2014 jugó por Deportivo Capiatá hasta su retiro del fútbol. De acuerdo a un informe del 2020 de Fútbol en América, el paraguayo aparecía en la lista de jugadores a los que a ‘U’ le debe, por ese entonces la suma era cerca a los 400 mil dólares, lo que confirma que sí hubo un contrato de por medio.

Informe de 'FA' del 2020 sobre la deuda de Universitario y el nombre de Walter Fretes aparece en la lista. (Captura)

Mario Leguizamón

El nombre de Mario Leguizamón es muy recordado en el fútbol peruano entre 2006 y 2008, temporadas en las que brilló con la San Martín; sin embargo, sus buenas actuaciones serían borradas por él mismo luego de agredir verbalmente a la jueza Silvia Reyes. La falta le trajo consecuencias como la rescisión de su contrato y poco o nada se sabría de él hasta 2010, cuando volvió para desfilar por equipos, como José Gálvez, César Vallejo y Cienciano.

No obstante, parecía que su carrera volvía a tomar otro aire en Perú cuando en 2013 ficharía por Universitario. El uruguayo no venía de una buena temporada con el ‘Papá', pero aún así llegó a Ate con ganas de darlo todo. Sin embargo, se fue sin debutar ni sumar un solo minuto oficial. En una entrevista con Infobae este año, el popular ‘Lisurita’ dio detalles de su etapa crema y las razones por las que no llegó a jugar.

Mario Leguizamón durante su corta estadía en Universitario. (Difusión)

“En Universitario no me fue bien, tuve mala suerte, porque a mí me lleva ‘Ñol’ Solano y arreglé precontrato, me vine los días de vacaciones que tenía. Me llaman a decirme que sacaron a Nolberto, que había agarrado Ángel Comizzo y que igual me tenía que presentar. Comizzo no me dio ni una oportunidad [...] Incluso le pedí jugar en reserva y me dijo que no. Cuando me negó eso, tomé la decisión de irme”, dijo Leguizamón al citado medio.

Por más que el uruguayo entrenaba con el equipo en el Monumental, Comizzo nunca llegó a ponerlo y luego de terminada la primera rueda del torneo local, la paciencia de Leguizamón terminó y decidió rescindir contrato. Ese año la ‘U’ lograría el título nacional, pero ‘Lisurita’ no llegó a estar ni en banca de suplentes.

Bruno Sepúlveda

Este año, Universitario volvió a tener un problema similar con el caso de Bruno Sepúlveda, delantero argentino que tenía todo listo para ser flamante refuerzo crema. El atacante llegó a Lima y entrenó con el primer equipo a la espera de cerrar su contrato, pero este nunca se pudo concretar. La razón respondía a que Estudiantes de Río Cuarto, club dueño de su pase, cerró un acuerdo con Barracas Central, equipo donde estaba a préstamo en 2022.

Su club dueño de su pase prefirió alargar el vínculo con Barracas Central que firmar un acuerdo con la ‘U’ y su traspaso se diluyó. Más allá de la intención de Sepúlveda de jugar por los cremas e incluso estar presente en la noche de la presentación, esto no se llegó a dar. Barracas mantenía una opción de compra hasta el 31 de diciembre del 2022 lo que dificultó la salida del argentino, que ya estaba en Perú a la espera del ‘OK’ y poder jugar. Con la respuesta negativa, el atacante de 30 años se regresó a su país con su pase frustrado.

Bruno Sepúlveda celebró el Mundial de Argentina en Perú. (Captura)

Roberto Siucho

Luego de su incursión por China entre 2019 y 2021, donde jugó en dos equipos y hasta renunció a la ciudadanía peruana, Roberto Siucho regresó a Perú como agente libre y con la esperanza de retomar su nivel. El extremo de 26 años llegó a inicio de año, pero no fue hasta marzo que fue anunciado como refuerzo crema. Fue una apuesta de la administración que lo vio como un canterano que podía volver a su nivel, pero la realidad ha sido otra.

Hasta la fecha, Siucho, cuyo contrato es hasta finales del 2024, no ha debutado con la ‘U’ y solo dos veces ha aparecido en lista de convocados. El retraso en recuperar su nacionalidad peruana y unas lesiones que lo han aquejado han sido las causantes de que estuviera todo el Apertura fuera. Actualmente, sigue sin ser tomado en cuenta por temas físicos y su futuro se mantiene incierto. No fue prestado a mitad de año, por lo que -al menos- seguirá en Ate hasta fin de año.

Roberto Siucho entrena con el primer equipo, pero aún no goza de oportunidades con Fossati. (Foto: Universitario de Deportes)

Bonus Track: José Luján

El defensa nacional fue otro de los refuerzos cremas de este año. José Luján venía para luchar por un puesto en el equipo crema luego de dos temporadas con Melgar, pero se fue sin pena ni gloria a mitad de temporada. La falta de oportunidades (solo estuvo convocado en dos partido) agotó la paciencia del zaguero y a mitad de año pidió su salida.

Luján, con contrato hasta fin de año con la ‘U’, llegó a la César Vallejo en calidad de cedido luego de no registrar minutos oficiales con el equipo crema. Actualmente, busca ganarse un puesto en la oncena poeta que dirige Sebastián Abreu.

