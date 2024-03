Previo partido entre Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso, en el Cusco, el último viernes, el entrenador argentino Fabián Bustos fue abordado por los medios de comunicación en el aeropuerto Jorge Chávez, quienes le consultaron sobre los posibles nombres de futbolistas cremas que podrían ser convocados a la ‘Blanquirroja’. “Ojalá llamen a todos”, respondió, en ese momento, el técnico merengue con una enorme sonrisa, mientras se dirigía a la zona de embarque. Ayer, el seleccionador Jorge Fossati estuvo cerca de cumplirle el deseo a su sucesor en el equipo de Ate, pues consideró en su lista de 29 futbolistas convocados al ‘equipo de todos’ a seis de sus exjugadores del equipo con el que fue campeón nacional en la temporada 2023: Diego Romero (arquero); Aldo Corzo (defensa), Andy Polo (volante); José Rivera (atacante), Edison Flores (atacante) y Alex Valera (atacante).

Después del almuerzo en la concentración del plantel crema, el entrenador Fabián Bustos junto a su cuerpo técnico observó ayer minuciosamente la conferencia de prensa que ofreció su colega Jorge Fossati desde las instalaciones en la Videna. Oficializada la primera lista de futbolistas que juegan en la Liga 1 Te Apuesto y en el fútbol del exterior con miras a los amistosos ante Nicaragua y República Dominicana por fecha FIFA, el próximo viernes 22 y martes 26 de marzo, llegaron las sorpresas para la interna crema.

Y es que el técnico argentino no se esperaba la convocatoria de seis de sus jugadores pese a cada uno refleja su buen trabajo en el vigente campeón del fútbol peruano versión centenario. Entre los fijos que todos daban por hecho figuran Aldo Corzo, Andy Polo, Edison Flores y Alex Valera, pero pocos se imaginaban a Diego Romero y Jorge Rivera en la nómina del ‘Flaco’. Para nadie es un secreto el liderazgo y la garra que transmite Aldo Corzo en el grupo de jugadores. Lo propio el nivel superlativo que mantiene desde la temporada 2023 Andy Polo a través de su incansable ida y vuelta como extremo derecho. Ni qué decir del renacimiento del juego de ‘Orejas’ Flores como segundo atacante, reencontrándose con los goles importantes. Con solo un atacante de jerarquía y vigencia como Paolo Guerrero en la César Vallejo, el seleccionador convocó a un ‘9′ de la Liga 1 Te Apuesto conocido: Alex Valera. Su ex jugador en la ‘U’ con quince goles en la temporada 2023, quien suma un tanto desde los doce pasos en tres partidos jugados tras cumplir sus cuatro fechas de suspensión.

¿Por qué Romero y el ‘Tunche’ fueron convocados?

Para muchos, la convocatoria del arquero Diego Romero de 22 años generó sorpresa, pero fue todo lo contrario para Jorge Fossati. El uruguayo lo visualiza como el sucesor, en algún momento, del consolidado Pedro Gallese. Lo tuvo en tienda crema, y el futbolista también destacó hace poco con luz propia en el Preolímpico Sub 23 jugado en Venezuela. Una gran actuación ante Chile, pero después los resultados no lo acompañaron, ya que cayó con Perú por 2-0 ante Argentina y 1-0 con Paraguay. Por ahora, Diego Romero es el cuarto guardameta después de Pedro Gallese, Carlos Cáceda y Renato Solís. La convivencia y experiencia con la selección absoluta será un plus para su futuro inmediato.

En tanto, la convocatoria del ‘Tunche’ Rivera, el recambio de lujo de Fabián Bustos, quien desde el banco suma tres anotaciones y lucha palmo a palmo por el puesto de segundo atacante con ‘Orejas’ Flores en el primer equipo de Universitario , fue el ‘tapadito’ del seleccionador de la ‘Blanquirroja’. Ayer, en plena conferencia de prensa, el técnico Jorge Fossati explicó las razones de la convocatoria del tarapotino. “Los partidos son de 90 minutos y hay que jugadores que son muy importantes desde el inicio y hay otros que pueden ser súper importantes en un segundo tiempo. Por lo tanto, también está en la lista uno que otro jugador que no está siendo titular en su equipo. No es solo José, porque conocemos su historial y no solo porque lo conocemos de Universitario. Hay otro que no son de Universitario. José merece esta oportunidad”, señaló.

¿Qué piensa Fabián Bustos?

Desde la concentración de Universitario en un hotel de San Isidro, el técnico argentino Fabián Bustos felicitó a los seis futbolistas convocados en la primera nómina oficial de Jorge Fossati para integrar el ‘equipo de todos’. El mensaje de alivio llegó al entrenador cuando se enteró que sus jugadores que serán prestados a la selección peruana no se perderán ningún encuentro con los cremas en el Torneo Apertura, ya que automáticamente se paralizará la Liga 1 Te Apuesto por ser fecha FIFA. Eso sí, espera que todos se reintegren sanos, pues los cremas reaparecerán ante la César Vallejo de Paolo Guerrero, el próximo sábado 30 de marzo, en el estadio Mansiche de Trujillo. Además, el próximo lunes 18 de marzo será el sorteo en la Conmebol para conocer a los rivales para jugar la fase de grupo de la Copa Libertadores 2024.

