No fue la mejor noche para el equipo de Fabián Bustos ni para el entrenador del cuadro estudiantil. Las figuras de Edison Flores, Jairo Concha y Alex Valera no brillaron, y aunque Valera marcó un gol de penal, al igual que sus compañeros no aportó mucho en términos ofensivos. Además, el estratega erró al alinear una línea defensiva de tres jugadores a una altitud de 3300 metros sobre el nivel del mar, corrigiendo su decisión después de encontrarse en desventaja en el marcador. La falta de eficacia de los cusqueños y la figura de Sebastián Britos también beneficiaron a la ‘U’, siendo otro factor clave en el empate final de 1-1.

Planteamiento que desnudó a la defensa

La idea de juego de Fabián Bustos plantea una línea de tres defensores, respaldados por dos carrileros rápidos y de gran despliegue. Este enfoque ha dado resultados en el pasado, con algunos partidos de mejor rendimiento que otros. Sin embargo, en esta ocasión, Aldo Corzo, Matías Di Benedetto y Williams Riveros tuvieron una de sus peores actuaciones de la temporada 2024. El campo de juego les quedó grande y la falta de oxígeno los hizo parecer lentos, lo que los llevó a abandonar la zona defensiva en múltiples ocasiones y no poder regresar a tiempo, dejando espacios libres que generaron peligro en el arco del equipo cremas.

Otro jugador que tampoco colaboró fue Jorge Murragarra, quien no logró ser el hombre adecuado para iniciar la construcción del juego ni para detener los avances del equipo rival. Inclusó terminó generando el penal. Esto provocó que Di Benedetto se viera obligado a asumir excesivas responsabilidades en la conducción, lo que lo dejaba mal posicionado. Riveros, por momentos, mostró desorientación y quedó vulnerable en los duelos uno contra uno contra Pablo Erustes o Gaspar Gentile. Tras el gol del Garcilaso para ponerse 2-1, Corzo fue sacrificado en el replanteo táctico para volver a tener cuatro hombres en la línea defensiva, con Andy Polo y Segundo Portocarrero ocupando los laterales. Esto brindó un poco más de equilibrio a la zaga merengue. Colaborando para que no lleguen el tercer tanto de los cusqueños.

No brillaron sus estrellas, pero sí Rivera

Para triunfar en la altura, el equipo debe desplegar un gran nivel, priorizando la solidez defensiva y luego buscando el aporte de los jugadores clave en la creación y el ataque. Sin embargo, una vez más, Jairo Concha no logró cumplir con las expectativas con la camiseta de la ‘U’, al no asumir el rol de conductor para generar oportunidades o cambiar el ritmo del juego. Lo mismo ocurrió con Edison Flores, quien tuvo solo una oportunidad de gol y no logró vencer al portero Vargas. Por su parte, Alex Valera, a pesar de su gol de penal, no logró desempeñarse como el delantero centro que busca los espacios y presiona constantemente a la defensa rival. Como resultado, los tres fueron sustituidos entre los minutos 62 y 66 del partido.

Una vez más, José Rivera demostró que está listo para ser titular. El ‘Tunche’ ingresó para inyectar energía a un equipo que luchaba por igualar el marcador. A los 81 minutos, tras un tiro libre que no representó mayor peligro para el área rival, el delantero tomó el balón y, con una rápida conducción, encontró el espacio para soltar un potente disparo desde fuera del área, que venció al portero ‘Manotas’ Vargas. Pocos minutos después, estuvo cerca de marcar otro gol similar, esta vez esquivando la marca de un defensor, pero el portero desvió el balón y terminó estrellándose en el travesaño.

Falta de eficencia y Sebastián Britos

Tras lograr una histórica clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Deportivo Garcilaso llegó con la moral elevada para intentar sorprender a uno de los equipos punteros. Aunque estuvieron cerca de llevarse los tres puntos, su falta de efectividad les jugó en contra. Después de ponerse en ventaja 2-1, desaprovecharon hasta tres oportunidades claras de gol sin lograr convertir. Esto evidenció que, hasta la fecha, solo habían conseguido marcar dos goles en seis encuentros disputados, una tarea pendiente para el ‘Pedacito de Cielo’.

Otro factor determinante en el empate fue Sebastián Britos. Aunque no pudo evitar los dos goles que recibió, los primeros en su trayectoria en el fútbol peruano, lo que puso fin a su imbatibilidad bajo los tres palos del equipo de Ate, terminó siendo vital en los últimos minutos de juego. En total, Britos realizó seis importantes intervenciones para la ‘U’, mostrando seguridad en los mano a mano y evitando rebotes peligrosos en los disparos de larga distancia.

Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR