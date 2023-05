¿Cuándo se abre el Libro de Pases?

El Libro de Pases en Liga 1 estará abierto desde el 16 junio hasta el 13 de julio . Los 19 equipos que participan en Primera División pueden tener hasta un máximo de 27 futbolistas, entre nacionales y extranjeros. No se consideran a los nacidos a partidos del año 2002, esto para impulsar la salida de más jóvenes que se puedan mostrar, madurar y dar el salto al exterior o selección. Seguramente algunos clubes tendrán que prescindir de elementos actuales para dejar cupos abiertos ante la potencial llegadas de nuevas incorporaciones.

¿Qué futbolistas peruanos podrían estar en la órbita de los clubes nacionales?

SANTIAGO ORMEÑO (29 años)

En 2021 fue tendencia en Perú por sus sobresalientes números con Puebla de México. Muchos pedían a Santiago Ormeño en la selección peruana, más tras la lesión que sufrió Paolo Guerrero en Internacional de Brasil y la poca actividad que tenía Jefferson Farfán en Alianza Lima. Incluso en México se voceaba como alternativa para el ‘Tri’ de Gerardo Martino, en ese entonces DT azteca. Finalmente fue convocado por Ricardo Gareca para la bicolor, aunque no pudo trascender. Desde ese momento su nivel comenzó a descender y estuvo deambulando en equipos de México, pero sin continuidad. Hoy apenas tiene acción en Juárez FC, sumado a que tuvo una lesión que le quitó espacio . Pese a que fue dirigido por Juan Reynoso en Garcilaso (hoy Cusco FC) y Puebla, hoy está lejos de un retorno a la bicolor. Si algún club peruano está interesado, tendría que gestionar con Chivas para un préstamo.

FUTBOLISTA EDAD EQUIPO PARTIDOS TITULAR MINUTOS ÚLTIMO PARTIDO SANTIAGO ORMEÑO 29 JUÁREZ (MEX) 4 0 54 13 de abril

Santiago Ormeño jugó en Real Garcilaso en 2019.

CATRIEL CABELLOS (18 años)

Es uno de los proyectos de la ‘Academia’. Catriel Cabellos es figura en la Reserva de Racing Club, pero no tenía minutos en el primer equipo de Fernando Gago. Fue cedido para disputar el Sudamericano Sub20 con Perú y marcó diferencias en una selección carente de recursos. Incluso fue invitado por Juan Reynoso para formar parte de un microciclo en la selección . Después de tanta espera, pudo debutar en la máxima división de Argentina y ha tenido minutos en los dos últimos juegos. De seguir así, la posibilidad de que un equipo nacional pueda gestionar un préstamo es más que complicado.

FUTBOLISTA EDAD EQUIPO PARTIDOS TITULAR MINUTOS ÚLTIMO PARTIDO CATRIEL CABELLOS 18 RACING (ARG) 2 0 74 14 de mayo

Catriel Cabellos nació en Buenos Aires, pero por tener padres peruanos está habilitado para jugar por la selección peruana.

LUIS ABRAM (27 años)

Su mejor momento, sin dudas, lo tuvo en Vélez Sarsfield de Argentina. Luis Abram era titular indiscutible, sea como central o lateral por izquierda. Luego fue traspasado al fútbol español, donde casi no tuvo minutos en Granada. En Cruz Azul alternaba con Juan Reynoso como técnico, aunque era resistido por un sector de la hinchada de la ‘Máquina Cementera’. Hoy está en el Atlanta United que disputa la MLS, pero hasta el momento no ha sido titular en ningún partido de ese torneo . Apenas lo fue en la US Open Cup, torneo donde ya quedó eliminado. Su inactividad es preocupante y corre el riesgo de perder su lugar en la selección, donde de por sí ya tiene mucha competencia. Si bien es complicado, podría gestionar un préstamo y así volver a tener la continuidad en el fútbol peruano. Por ejemplo, en Cristal calzaría bien un jugador de sus características, ya que actualmente está sufriendo con el sector izquierdo.

FUTBOLISTA EDAD EQUIPO PARTIDOS TITULAR MINUTOS ÚLTIMO PARTIDO LUIS ABRAM 27 ATLANTA U. (USA) 7 1 116 17 de mayo

Luis Abram jugó con Cristal hasta 2017. Luego se fue al exterior. | Foto: Sporting Cristal

EDISON FLORES (29 años)

Debe ser el caso más llamativo. Edison Flores fue uno de los futbolistas más trascendentes en la clasificación al Mundial 2018, gracias a sus goles y/o asistencias. ‘Orejas’ era figura excluyente del Morelia de México y titular en la selección de Ricardo Gareca. Con el volante en cancha, disputó la justa de Rusia y salió subcampeón de América en 2019. Sin embargo, su nivel fue en descenso y esto debido a algunas lesiones caprichosas que no le han permitido tener continuidad . Igual seguía siendo considerado por el ‘Tigre’ y llegó a marcar, incluso, el agónico gol en Barranquilla que le permitió a Perú llegar al Repechaje frente a Australia. Llegó al Atlas como refuerzo estrella, pero hasta la fecha no ha podido brillar. La última vez que salió en banca fue el 6 de mayo. Su nombre suena fuerte para llegar a Universitario de Deportes. El plan es que sea parte del centenario del club (2024), pero su llegada podría adelantarse para el Clausura. Pasaría, más que nada, por resolver el tema del préstamo y lo económico para que el hincha de la ‘U’ pueda volver a ver a Edison Flores otra vez de crema.

FUTBOLISTA EDAD EQUIPO PARTIDOS TITULAR MINUTOS ÚLTIMO PARTIDO EDISON FLORES 28 ATLAS (MEX) 6 3 166 9 de abril

Edison Flores fue anunciado como flamante refuerzo de Atlas hace 10 meses, pero hasta ahora no ha podido anotar. VIdeo: Atlas FC.

KLUIVERTH AGUILAR (19 años)

Hasta el momento fue el fichaje más caro que salió del fútbol peruano. Manchester City desembolsó 2 millones y medio de dólares para su salida de Alianza Lima, en 2021 . Desde ese momento, Kluiverth Aguilar se proyectaba como opción para la selección peruana por el carril derecho custodiado por Luis Advíncula y Aldo Corzo. Lo cierto es que le costó adaptarse al fútbol europeo y hoy está en el Lommel, equipo que juega en ascenso en Bélgica. Este año disputó el Sudamericano Sub20 y llegaba como una de las promesas, pero tuvo un rendimiento irregular. Ahora último ha venido teniendo continuidad en su club, aunque no la deseada como para llamar la atención de Juan Reynoso. Su préstamo culmina a mediados de este año.

FUTBOLISTA EDAD EQUIPO PARTIDOS TITULAR MINUTOS ÚLTIMO PARTIDO KLUIVERTH AGUILAR 19 LOMMEL (BEL) 4 4 315 12 de mayo

Kluivert Aguilar disputó el Sub17 y Sub20 con Perú. (Foto: Agencias)

PERCY LIZA (23 años)

Fue una sorpresa ver su nombre como refuerzo del Marítimo de Portugal al cierre de libro de pases de la última temporada. Percy Liza tuvo su primera experiencia fuera de Perú y fue de más a menos. Anotó un gol y alternaba en la máxima categoría del fútbol luso, pero hace unas semanas fue separado por su técnico, quien tuvo duras palabras sobre el ‘9′ nacional, básicamente relacionado a la actitud . El delantero, que en 2022 debutó en la selección peruana al mando de Juan Reynoso, hoy se encuentra entrenando con Sporting Cristal, dueño de su pase. Es inminente su retorno a La Florida, más cuando el equipo de Tiago Nunes adolece de futbolistas en su puesto.

FUTBOLISTA EDAD EQUIPO PARTIDOS TITULAR MINUTOS ÚLTIMO PARTIDO PERCY LIZA 23 MARITIMO (POR) 8 2 335 19 de marzo

Percy Liza viene de anotar un gol en su experiencia en el fútbol portugués.

JEAN PIERRE RHYNER (27 años)

Desde hace años su nombre se vinculaba con la selección. Con ascendencia peruana, Jean Pierre Rhyner finalmente se decidió por jugar con la bicolor y fue convocado por Ricardo Gareca durante su proceso, aunque nunca pudo debutar. Hoy se encuentra jugando en la segunda división de su natal Suiza, donde era titular hasta que una lesión lo alejó de las canchas. ¿Podría jugar en el fútbol peruano? Reglamentariamente está apto y no ocuparía cupo extranjero, pero pasa por si el jugador tiene en sus planes venir a nuestro país o si algún equipo lo tiene en sus planes. Puede jugar como central o marcador por izquierda.

FUTBOLISTA EDAD EQUIPO PARTIDOS TITULAR MINUTOS ÚLTIMO PARTIDO JEAN PIERRE RHYNER 27 SCHAFFHAUSEN (SWI) 5 5 438 31 de marzo

Rhyner fue convocado por Ricardo Gareca en 2021, pero no debutó. (Foto: Twitter Jean Pierre Rhyner)

YORDY REYNA (29 años)

El caso de Yordy Reyna es particular. La ‘Magia’ viene teniendo continuidad y es titular en el Torpedo Moscú, equipo que juega la máxima categoría en Rusia. ¿Por qué su nombre aparece en esta lista? Básicamente porque su contrato finaliza a mediados de este año y su club ya descendió, lo cual nos hace pensar que cambiará de rumbo . Seguramente su prioridad es seguir en el extranjero, pero no se descarta que pueda llegar a un equipo de Liga 1. Reyna siempre mostró su intención de retornar a Alianza Lima, pero actualmente su plantel cuenta con futbolistas en su puesto. A menos de que en La Victoria estén pensando en vender a alguno ahora que el Libro de Pases en Europa está próximo a abrirse.

FUTBOLISTA EDAD EQUIPO PARTIDOS TITULAR MINUTOS ÚLTIMO PARTIDO YORDY REYNA 29 TORPEDO (RUS) 9 8 673 13 de mayo

Yordy Reyna dejó Alianza Lima en 2013 y desde en ese entonces juega en el extranjero.

GUSTAVO DULANTO (28 años)

Marcado por el destino. Gustavo Dulanto dejó muchas comodidades para buscar ganarse un nombre en el extranjero. Con pocos minutos en el Boavista de Portugal, decidió marcharse al Sheriff de Moldavia, equipo que le permitió cumplir uno de sus sueños: jugar la Champions League. Y no solo fue eso, ya que terminó jugándola y ganando nada menos que en cancha de Real Madrid. ‘Pochito’ era titular y capitán, pero la última temporada decidió mudarse al Riga de Letonia, donde también era titular, pero una complicada lesión lo alejó de las canchas . Hoy ya se encuentra haciendo trabajos de campo y así acelerar su regreso. Tiene contrato hasta fines de este año y, como Letonia tiene un calendario de partidos similar a Perú, posiblemente termine su contrato y luego se ponga a escuchar ofertas.

Gustavo Dulanto jugó en Perú por Universitario, UTC y Cusco FC. (Foto: Riga FC)

Este especial está actualizado hasta el 18 de mayo de 2023.





