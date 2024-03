El liderato que ostenta Universitario de Deportes en el Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto no disimula la preocupación que exterioriza el técnico Fabián Bustos cada vez que juega su equipo. La falta de generación de fútbol en el vigente campeón del fútbol peruano desde la partida de Piero Quispe al Pumas mexicano es un problema que todavía no encuentra solución en los intérpretes elegidos para asumir tamaña responsabilidad. Jairo Concha, Christofer Gonzales y Horacio Calcaterra se turnan para intentar ser el hombre orquesta que necesitan los merengues. Esta noche (8:30 pm/Gol Perú), el volante de enganche frente a Sport Huancayo, en el Estadio Monumental de Ate, será el ex jugador de Alianza Lima. Suplirá a ‘Canchita’, quien pese a recuperarse de una sobrecarga muscular perdió el puesto para Fabián Bustos.

Junto a Martín Pérez Guedes Será el segundo encuentro que jugarán en la medular Jairo Concha, un poco más adelantado, que el argentino nacionalizado peruano Martín Pérez Guedes , su habitual cambio cuando juega como volante mixto. Ante Carlos A. Mannucci, la primera fecha del Torneo Apertura, en Trujillo, fue el primer partido en la que jugaron juntos. Eso sí, el volante tapón fue el chileno Rodrigo Pérez, quien hace tres fechas es reemplazado por Jorge Murrugarra. Ahora, su productividad dentro de la cancha dependerá no solo de la sintonía de buen fútbol que haya con sus compañeros, sino también con el ingenio para encontrar los espacios vacíos y alimentar de servicios a los atacantes mejor ubicados en el corazón del área rival. Durante la semana de entrenamiento, el técnico Fabián Bustos ensayó con sus jugadores en la rápida transición del balón en búsqueda del mejor compañero ubicado. Todos desfilaron para afinar la puntería de cara al gol. La indicación también fue no abusar de los centros si es que no se tiene el mismo número de jugadores en ofensiva que los defensores rivales. Además, poner la pelota al ras de la cancha, buscar habilitar para el cabezazo de Alex Valera o la sorpresiva aparición de ‘Orejas’ Flores. Con la novedad adelantada de Jairo Concha en lugar de Christofer Gonzales, el once que empleará esta noche Fabián Bustos en búsqueda de sumar su quinta victoria en el Torneo Apertura ante Sport Huancayo de Wilmar Valencia serán con: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, Martín Pérez, Segundo Portocarrero; Edison Flores y Alex Valera. El sistema de juego a emplear continuará siendo el 3-5-2, pero según las circunstancias y necesidades del equipo podría modificarse al 3-4-3. Peligra el Ángel de Huancayo El rival de turno, Sport Huancayo, equipo que comparte el liderato con Universitario (13 unidades) en el Torneo Apertura, llegó ayer motivado a Lima para enfrentar el vigente campeón del fútbol peruano en el Estadio Monumental; sin embargo, en su último entrenamiento su arquero Ángel Zamudio habría sufrido un golpe en el talón de Aquiles que ha puesto en incertidumbre su titularidad de esta noche frente a los cremas. Hasta el momento, el club huancaíno no ha confirmado ni emitido una comunicado a través de su área de prensa o en redes sociales sobre la gravedad de la lesión de su guardameta. Depor conoció que, el técnico Wilmar Valencia esperará hasta esta mañana la evolución de la lesión de Ángel Zamudio y el diagnóstico médico para decidir si finalmente iniciará las acciones o decide por la inclusión del experimentado Joel ‘Gato’ Pinto, arquero de 43 años, quien jugó su último partido en el empate (1-1) ante Unión Comercio, el pasado 11 de agosto del 2023. “Ojalá no sea una lesión de gravedad”, alcanzó a decirnos el volante huancaíno Marcos Lliuya, el hombre orquesta del once del ‘Rojo Matador’. Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día. TE PUEDE INTERESAR Martín Cauteruccio: presente en Cristal, racha goleadora y llegada de Guerrero a Liga 1

