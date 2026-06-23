Alex Valera continuará en Universitario de Deportes pese al interés reciente desde el extranjero. El delantero nacional no saldrá en este mercado de pases y se mantendrá en Ate hasta finalizar la temporada.
América de Cali fue uno de los clubes que consultó por la situación del atacante crema, mostrando interés en incorporarlo en condición de préstamo para el segundo semestre del año. Sin embargo, la operación no llegó a avanzar.
Según pudo conocer Depor, el club colombiano no sostuvo conversaciones con el entorno del futbolista, limitándose a una consulta inicial con la institución merengue.
La propuesta presentada no terminó de convencer a Universitario. Desde la administración crema consideraron que las condiciones del préstamo no eran atractivas para …
El contrato vigente de Valera hasta finales de temporada también es un factor clave. En Universitario no contemplan su salida en este momento, especialmente por la importancia del delantero en el esquema del equipo.
Desde el entorno del jugador, según pudo saber este medio, la prioridad es respetar el vínculo actual con la ‘U’ y cumplir la temporada defendiendo la camiseta crema, sin forzar ninguna salida anticipada.
Incluso, no se descarta que en los próximos meses puedan iniciarse conversaciones para una eventual renovación, dependiendo de cómo evolucione el cierre de la campaña y las condiciones deportivas y económicas, pero desde su entorno nos indica que hay interés de ampliar el vínculo de Alex Valera con Universitario de Deportes.
Por ahora, Álex Valera se mantiene como una pieza clave en Universitario, consolidado como uno de los referentes del plantel y enfocado en los objetivos del club en la Liga como campeonar el Clausura y conseguir el tetracampeonato.
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