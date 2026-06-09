Universitario de Deportes ha comenzado a explorar el mercado de pases de cara al Torneo Clausura, y uno de los nombres que ha empezado a sonar con fuerza es un viejo conocido de la casa. Después del análisis y la evaluación de la directiva ‘crema’, habrían definido que el mediocampo sería una de las zonas a reforzar, sobretodo porque el futuro de Miguel Silveira aún sigue en el aire. Es así que se ha revelado que uno de los fuertes intereses estaría en el regreso de Jordan Guivin, que hoy forma parte del plantel de ADT.

La necesidad de potenciar la zona medular del campo ha llevado a la gerencia deportiva a fijar su mirada en el destacado volante nacional. El perfil del mediocampista encajaría en la planificación de Héctor Cúper para darle mayor dinámica y elaboración al equipo en la segunda mitad del campeonato.

Si bien los acercamientos son preliminares, según la información revelada por el periodista Gustavo Peralta, su gran presente en el torneo local lo convierte en una prioridad absoluta para el comando técnico argentino. Por lo que quedaría esperar a conocer las condiciones que imponga el cuadro tarmeño.

Jordan Guivin forma parte de ADT desde inicios de esta temporada. (Foto: Facebook ADT)

El volante no es ningún ajeno a la exigencia de vestir la camiseta crema, pues registra un paso importante por la institución de Ate. Guivin defendió los colores de Universitario de Deportes entre mediados del 2022 y el primer semestre de la campaña 2023. Durante aquella etapa profesional, el centrocampista logró disputar un total de 22 encuentros oficiales, dejando un saldo estadístico de dos goles anotados en el torneo.

Tras su salida del cuadro estudiantil, el futbolista buscó nuevos rumbos en el interior del país para consolidar su madurez y sumar mayor rodaje. Luego de un breve paso por Cienciano, el mediocentro se sumó a las filas de Los Chankas para afrontar el proyecto deportivo de la temporada 2025. En la escuadra de Andahuaylas, logró recuperar su mejor versión física y se consolidó como un elemento inamovible en el esquema titular.

Para la presente temporada 2026, el jugador de 28 años decidió asumir un nuevo reto profesional al firmar por la Asociación Deportiva Tarma. Con la camiseta del ‘Vendaval Celeste’, el centrocampista ha registrado números impresionantes a lo largo del Torneo Apertura. Sus estadísticas reflejan una enorme influencia ofensiva, acumulando 16 partidos disputados en los que ha logrado marcar cinco goles clave.

Jordan Guivin marcó gol frente a Sporting Cristal en el Torneo Apertura 2026. (Video: L1 Max)

Las consultas emitidas desde las oficinas de Universitario hacia la directiva tarmeña buscan esclarecer las condiciones económicas de una eventual transferencia definitiva. En ADT son conscientes del alto valor actual de su mediocampista, por lo que su salida a mitad de año representaría una sensible baja para sus propias aspiraciones. Las negociaciones recién inician y dependerán en gran medida de la voluntad del futbolista.

La administración merengue evalúa detalladamente la viabilidad de la operación, sabiendo que la ventana de transferencias exige movimientos sumamente rápidos e inteligentes. La principal ventaja de concretar el retorno de Guivin radica en su nula necesidad de adaptación al entorno del club y a la fuerte presión de la hinchada.

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