La Selección Peruana cerró su gira de amistosos internacionales en Norteamérica con un duro tropiezo por 3-1 ante su similar de España en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. El exigente compromiso en territorio mexicano sirvió como una verdadera prueba de fuego para medir el nivel del equipo dirigido por Mano Menezes frente a una de las escuadras favoritas para levantar la próxima Copa del Mundo. A pesar de mostrar chispazos de buen fútbol y lograr el descuento a través de Jairo Vélez, la jerarquía del elenco europeo terminó imponiéndose con absoluta claridad a lo largo de los noventa minutos.

Tras escuchar el pitazo final, el estratega brasileño de la ‘Bicolor’ compareció ante los medios de comunicación para brindar un análisis exhaustivo sobre el rendimiento de sus dirigidos en este difícil ensayo. Lejos de buscar excusas por la caída, el técnico reconoció abiertamente que el funcionamiento colectivo aún presenta deficiencias que deben corregirse a la brevedad para alcanzar nuevamente a la élite.

El director técnico puso especial énfasis en la forma en la que el cuadro nacional sufrió con los goles contrarios, señalando que la falta de atención en momentos críticos terminó costando muy caro. Menezes consideró que este tipo de desatenciones puntuales en la última línea marcan la diferencia cuando se enfrenta a potencias de primer nivel que no perdonan ninguna concesión cerca de su área.

Perú vs. España por amistoso internacional. (Foto: Getty Images)

Sin ocultar su evidente molestia por las facilidades otorgadas en defensa, el seleccionador apeló a la autocrítica colectiva para exigir mayor rigor táctico. “El jugador peruano tiene técnica, pero sufrimos goles como el de hoy. Los equipos maduros, que compiten y logran objetivos, no sufren goles así. Debemos cometer menos errores, creo que podemos mejorar con más concentración; todo esto debemos recorrer en este camino”, declaró.

A pesar del resultado adverso en el marcador global, el timonel del conjunto incaico remarcó que el balance general de la gira resulta positivo si se evalúa estrictamente desde la perspectiva del recambio generacional. El cuerpo técnico viene realizando un seguimiento minucioso a varios futbolistas jóvenes que están sumando sus primeros minutos de roce internacional.

En esa misma línea, el entrenador aseguró que el proyecto se mantiene sumamente firme en su objetivo de ensanchar el universo de jugadores elegibles de cara a las eliminatorias. “Estamos logrando lo que queremos, estamos trabajando con jugadores jóvenes en este proceso. Cuando llegue la hora de competir oficialmente vamos a estar preparados”, afirmó.

Perú vs. España por amistoso internacional. (Foto: Getty Images)

Números de la era de Mano Menezes

El choque frente a la escuadra roja representó el termómetro ideal para que las nuevas apariciones de la selección nacional comprendan el ritmo asfixiante que demanda el fútbol de máximo nivel. Pero también nos dio un saldo para analizar sobre el actual desempeño de la ‘Bicolor’ al mando del estratega brasileño.

Desde su llegada a inicios de este 2026, el líder ha disputado 4 partidos amistosos, donde dejó un saldo de 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. Además de haber recibido 8 goles en contra, pero mejoró la producción ofensiva porque, a diferencia de los procesos anteriores, se ha logrado una cifra ya de 5 goles a favor en estos partidos. Cuando, en toda la Eliminatoria Sufamericana, solo se había podido marcar un total de 6 tantos.

Finalmente, la delegación peruana rompe filas tras culminar su participación en esta intensa ventana FIFA de preparación, llevándose grandes lecciones tácticas en la libreta de apuntes. El comando técnico brasileño deberá procesar toda la información recabada en Norteamérica para continuar moldeando el equipo que afrontará los decisivos torneos oficiales que se avecinan en el calendario.

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