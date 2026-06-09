México fue la última parada de la Selección Peruana, en una Fecha FIFA de reestructuración en la que se buscó nuevas piezas para el próximo proceso mundialista. Si bien, estaba contemplado una posible derrota frente a España, no a muchos los dejó tranquilos la forma en la que la ‘Bicolor’ cayó frente a ‘La Roja’. Las constantes desatenciones defensivas fueron de los errores principales por los que los europeos lograron llegar al arco, y eso se vio reflejado también en el mismo desempeño del arquero Pedro Gallese, quien de alguna manera trató de poner paños fríos y defender a sus compañeros.

“Después del gol voltee a ver cuántos minutos iban e iba minuto y medio. Es algo en lo que se pierde la confianza, el equipo se achata, pero tampoco fuimos agresivos pero estos partidos sirven para eso, para aprender y para que los nuevos compañeros sientan lo que es jugar por la Selección”

“Sabíamos que iba a ser difícil, tiene jugadores que están en las mejores ligas, es un equipo que seguramente va a pelear el Mundial. Por eso uno tenía que aprovechar este partido para saber en qué nivel vamos a estar. Nosotros estamos en un proceso de reestructuración”

“Ellos no se guardaron nada. Lógicamente hicieron cambios pero en su caso, sale uno del Arsenal y entra uno Del City por eso no cambia mucho”

“Más allá de la derrota de hoy, esta fecha FIFA ha sido positivo para nosotros porque los compañeros nuevos se están incorporando, están viendo lo que es la Selección y también, jugadores como Oliver, como Marcos, están asumiendo un poco más. Porque al no estar otros compañeros, ellos tienen que empezar a asumir“

“Renato seguro estará en algún momento en la Selección, es un jugador importantísimo para nosotros. Por los demás, seguro llegarán cuando estén bien, ya es decisión del profesor”

“Si hay responsabilidad de mi parte, quise cortar el centro pero al final fue un error mío y eso sirve para mí, para aprender”

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