Universitario de Deportes viene trabajando pensando en el inicio de la temporada 2023 de la Liga 1 y para ello ya ha disputado dos compromisos amistosos, el último de ellos con derrota por 3-0 ante ADT. No obstante, la principal preocupación del equipo dirigido por Carlos Compagnucci está en la baja de Aldo Corzo.

Sucede que el defensor ‘crema’ sufrió una fractura en el maxilar superior y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Esto, como era de esperarse, lo obligó a perderse el reciente amistoso ante el cuadro tarmeño. Según estiman en la ‘U’, será baja por lo menos durante un mes y medio.

De esta manera, Compagnucci no podrá contar con Corzo para el inicio de la Liga 1 2023, el cual fue reprogramado para la última semana de enero. El exDeportivo Municipal es uno de los referentes del equipo y uno de los más antiguos del plantel –está por jugar su séptima temporada en Universitario–, por lo que su ausencia se sentirá.

Si el lateral derecho de 33 años no logra recuperarse a tiempo, en tienda merengue ya tienen a sus posibles reemplazantes. Se tratan de Hugo Ancajima, que llegó como refuerzo proveniente de ADT, y Jerry Navarro, chico que llega el primer equipo desde la reserva.

Corzo no es el único sentido

Universitario de Deportes no solo sufre la sensible baja de Aldo Corzo, sino también la de Diego Romero. El portero, que en teoría será suplente de José Carvallo, no tuvo minutos ante ADT por una molestia en la costilla. Asimismo, Nelson Cabanillas sufre un esguince en la rodilla y seguirá en recuperación.

Universitario de Deportes cayó 3-0 ante ADT en un amistoso de pretemporada. (Foto: Universitario de Deportes)

Primera derrota de pretemporada

Universitario de Deportes se estrenó con una victoria en sus compromisos de pretemporada y venció por 2-0 a la Universidad San Martín la semana pasada. No obstante, los de Compagnucci no pudieron repetir el plato y este último viernes cayeron por 3-0 ante ADT. Willyam Mimbela, Víctor Perlaza y Marcos Delgado marcaron los tantos del equipo tarmeño.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.