Tras una noche llena de polémicas, los jugadores de la Selección Peruana retornaron a sus respectivos clubes, para continuar con lo que resta de la temporada. Los que militan en el medio local tuvieron la oportunidad de reincorporarse rápido a los entrenamientos de sus equipos, como es el caso de Aldo Corzo y José Carvallo.

Los jugadores de Universitario de Deportes retornaron a Campo Mar, para ponerse al corriente de los trabajos tácticos que ha venido desarrollando Ángel Comizzo, para el choque que tendrán este jueves a las 2:00 p.m. frente a Sporting Cristal, por la décimo octava jornada de la Fase 1.

Aunque ambos seleccionados no sumaron minutos en el arranque de las Eliminatorias a Qatar 2022, sí tuvieron oportunidad de trabajar arduamente con Ricardo Gareca. Eso sí, no es seguro que puedan estar presente en el once inicial ante los celestes, pues todo dependerá de la evaluación que realice el DT.

📸 Nuestros seleccionados José Carvallo y @Alditocorzo se reincorporaron esta mañana a los entrenamientos con el primer equipo. 🙌🏼⚽️©️🔨 pic.twitter.com/Qz8lbdwJat — Universitario (@Universitario) October 14, 2020

Universitario sabe que la Fase 1 ya la tiene ganada, por lo que ahora apunta a ser el ganador de la Fase 2. En ese sentido, el técnico crema manifestó que está concentrados en ese objetivo, a fin de quedarse con el título nacional esta temporada.

“Ellos saben que ahora le quedan once finales y tienen que jugar once finales porque sumamos lo que resta del torneo más las nueve del Clausura y saben que hay que jugar lo que quedan las once finales. Ojalá Dios quiera que se puede conseguir el objetivo principal que estamos buscando”, sostuvo Comizzo, tras el choque ante Binacional.

Por su parte, Alberto Quintero sostuvo que el equipo quiere sr el nuevo campeón de la Liga 1. “Hemos dado un primer paso, pero el equipo no está conforme, vamos por más y queremos lograr la 27. Muchas gracias a la fanaticada por el apoyo”, mencionó ‘Chiquitín’ en Universitario Play.

