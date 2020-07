El coronavirus frenó una serie de actividades a lo largo del mundo entero que poco a poco van volviendo a reactivarse. El fútbol es uno de los deportes que se va reanudando con más rapidez y en Perú, los equipos de primera división, ya se van preparando para el pronto retorno a las canchas.

Sin embargo, para poder reanudar las actividades, la Federación Peruana de Fútbol presentó un protocolo de seguridad ante el Ministerio de Salud donde se detalla algunas medidas previas que los equipos deberán cumplir para iniciar los entrenamientos; así como también algunas modificaciones en el campeonato, donde en las que se coloca a Lima como la sede única de todos los partidos, decisión que ha traído consigo mucha controversia.

En una entrevista con el canal de Youtube de Universitario de Deportes, Alejandro Hohberg, se pronunció al respecto y dijo que la competición será muy pareja ya que todos los clubes arrancarán la pelea en igualdad de condiciones.

“Pienso que va a ser muy parejo. Si bien algunos equipos de altura van a perder su localía, por nuestra parte también vamos a sentir la falta de nuestra gente que también es un plus. Así que no va a haber excusa, vamos a estar todos en igualdad de condiciones y el que prepare mejor va a ir sacando ventaja”, sostuvo el futbolista.

El ‘Puma’ Carranza arremetió con todo: “¿Quién de los jugadores habló algo sobre la salida de Gregorio Pérez? Nadie”

José Luis Carranza se pronunció sobre el presente que vive Universitario de Deportes. Fiel a su estilo, el ‘Puma’ no se guardó nada y criticó al plantel de futbolistas por los hechos que se dieron en el último tiempo, como la salida del técnico Gregorio Pérez o la falta de apoyo al equipo femenino.

“En la ‘U’ no hay referentes ni líderes ahorita. En mi época, los referentes éramos directos con lo que no nos gustaba. Había gente que iba al frente. No van a salir a poner el pecho porque, si no han defendido a las chicas (del equipo del fútbol femenino) y a los trabajadores que no cobran, no van a hacerlo ahora”, arremetió.

El ‘Puma’ también se refirió al plantel femenino y a la salida de Gregorio Pérez, debido a la falta de comentarios sobre estos temas por parte del equipo. “Nosotros hubiéramos salido a apoyar a estas chicas que nos dieron alegrías. ¿Quién de los jugadores habló algo sobre la salida de Gregorio? Nadie”, afirmó el ‘Puma’ Carranza en diálogo con el medio ‘De Taco’.

