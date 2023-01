Eso sí, ‘Jota Jota’ no está de acuerdo con el seguimiento de jóvenes no nacidos en Perú para nutrir a las selecciones menores. Además, pidió que reduzcan los cupos de jugadores extranjeros en la Liga 1, y no olvida la herida que le dejó Daniel Ahmed, el nuevo técnico de Atlético Grau de Piura, quien nunca le dio cara cuando lo cesaron de la Federación después de 17 años trabajando con los menores en Videna.

¿Qué le parece la designación de José del Solar como jefe de la Unidad Técnica de Menores en la FPF?

Lo felicito. Espero que le vaya bien. Es una nueva oportunidad para él, ya que antes ha estado en mayores. Menores es distinto, pero tiene experiencia. Además, será el técnico de la Sub20, después del Sudamericano. Seguro será una nueva experiencia para él. ‘Chemo’, como peruano, y de experiencia, le deseo lo mejor.

Con Juan Carlos Oblitas, Juan Reynoso y ahora José del Solar, el ambiente de trabajo en las selecciones es distinta…

Así como ‘Chemo’ ha tenido una oportunidad, quizá yo más adelante la tenga. Uno nunca pierde la esperanza. Acá lamentablemente apostamos muy poco por divisiones menores, no lo ven como inversión, sino como gasto.

El trabajo con los menores es muy complejo. Usted era técnico, padre, psicólogo, nutricionista…

Es todo un trabajo, no solo dirigirlo en las prácticas o competencias. Hay que hablarles para que no se mareen o pierdan en el camino. La experiencia no es el día a día. Ahora veo profesionales que se preparan muy bien, es válido, todos tenemos que sumar conocimientos y adaptarnos a los cambios, la evolución, pero también hay que plasmar la experiencia de vida. Hay detalles a los que dan poca importancia. Después cuando hay problemas futbolísticos en mayores, recién hablan de menores. Hay que ver las condiciones de los chicos desde los doce y trece años. No solo es el juego, nuestra herencia, sino trabajo de formación. Las eliminatorias pasadas me he sentido contento porque he visto jugadores que dirigí en la Sub15 y Sub17 que hayan llegado a mayores, y fue la base del universo que jugó la Copa del Mundo de Rusia 2018. Yo los conocí desde abajo (menores) , no quiero decir que conozco a todos, pero trabajé con ellos desde los trece a catorce años. Fueron evolucionando hasta jugar un Mundial. Cuando estaba con Ricardo (Gareca) me preguntaba si algún jugador tenía procesos anteriores, esos chicos ya venían con una idea de trabajo y disciplina, eran menos problemáticos para los mayores. Pero esas cosas no se valoran, pero aporté algo, al crecimiento de estos chicos.

Ya no hay Bolsa de Minutos. ¿Qué le parece?

Era una tontería. Había equipo de Lima que prestaban a sus jugadores a provincia para que sean alternativas. Más era por necesidad que por convicción. Era una obligación que no ayudaba a nada. Más bien perjudicó y estancó un poco, pero también deberían obligar a que haya jugadores en los clubes Suc15 y Sub17.

¿Y qué opina de que haya hasta cinco extranjeros en cancha?

Hay demasiados cupos de extranjeros, es una barbaridad. Los entrenadores cada vez más apuestas por los extranjeros, por eso los contratan, pero el joven pierde oportunidad. Al haber sacado la Bolsa de Minutos, hubiesen reducido el cupo de jugadores extranjeros, máximo tres, era lo mejor. Además, que sean buenos jugadores y dejen enseñanzas a los jóvenes. Hay algunos son buenos, tienen experiencia, pero hay otros que quitan oportunidades.

Luego de Gianluca Lapadula, la Federación Peruana de Fútbol a través de los ‘cazatalentos’ están recurriendo a muchos jóvenes no nacidos en Perú para nutrir a los diferentes seleccionados…

Yo no estoy de acuerdo. Nosotros no éramos mucho de ir a buscar, ya que acá en el país teníamos buenos jugadores. Si se hace eso, acá van a trabajar menos. Todo vino a raíz de Lapadula, pero él es diferente. Ahora están buscando si es primo, si tiene el mismo cabello, pero no puede ser. Cuando nosotros viajábamos a Argentina, había bastante peruanos, pero no estaban en la Liga AFA, sino rosarina, y entrenaban, pero no jugaban. Yo traje a Cristian Benavente, fuimos hasta Castilla (España). Nos mandaron un video, nos pareció interesante, nosotros viajamos a España, pero ahora están con idea de buscar en todos lados para nacionalizarlo. Si llegan bien, por ser peruanos, y quieren jugar. Dan a entender que nosotros no buscábamos, porque ahora hay hasta áreas de cazatalentos. Gracias a Dios cuando estuve pudimos lograr ir a un Mundial, ser campeones del Sudamericano Sub15 en forma invicta, fuimos campeones olímpicos. Hay jugadores que llegaron a mayores y son mundialistas que tuvimos como Tapia, Aquino, Araujo, Cartagena, Flores, Polo, olvídate, pero a los de abajo (menores) no dan mucho crédito. Lo que pasa es que siempre he sido perfil bajo. Me manejo de esa manera. Ahora hay muchos intereses, yo no soy de esas personas.

Hay jóvenes que no terminan de consolidarse en el fútbol peruano, emigrar, pero después están regresando en silencio…

Es lamentable. Yo le echo la culpa a los padres. Todos podemos estar en una mala situación (económica), pero hay que saber escuchar y saca la mejor conclusión. Lo que pasa es que ahora los empresarios les dan dinero a los padres, les compran teléfonos a los jugadores, todo eso los perjudica. Mira a Fernando Pacheco, quien es un gran jugador, y lo hemos tenido, igual que Martín Távara. Se rodea de gente que no lo sabe aconsejar. Con nosotros era un chico muy serio y trabajador, pero no los cuidan. Pacheco, por ejemplo, tienen que saberlo explotar. Gareca quería llamarlo, le gustaba, esperaba que siga evolucionando, pero se ha ido quedando. Tiene que estar en un club donde juegue todas las semanas, lo que pasa es que los empresarios por ganar un dinero perjudican a los jóvenes.

Muchos recuerdan a los ‘Jotitas’, pero también critican que son pocos los que se consolidaron y triunfaron en el exterior...

Cuando estos chicos debutaron, y fueron como dieciocho en Primera, todos jugaban muy bien. Nota aceptable, pero después los sacaban, jugaban los de mayor experiencia, no continuaron con su proceso. Culpa de los clubes, de los mismos jugadores por no superarse. Había que seguir, fortalecer su crecimiento futbolístico. Si bien tenían un Mundial, pero no eran profesionales ni estaban hechos en el fútbol. El ‘Cholito’ Ávila, por ejemplo, firmó por la ‘U’, no jugaba y se fue a provincia, regreso y firmó por Cristal. Después la mayoría fueron desapareciendo.

Como Pedro Gallese, el suplente de Éder Hermoza, hoy mundialista y capitán de la selección mayor…

Con nosotros esperó su oportunidad, muy caballeroso y profesional. Sabía que, en ese momento, Hermoza era el mejor, ahora Pedro lo es. Siempre hablo con él. Tuvo una buena formación, también es muy serio y creció con otra mentalidad.

Hay otros casos, como Reimond Manco, quien tuvo grandes condiciones para seguir triunfando, pero se quedó en el camino…

Todos son iguales. Si hablas con cualquiera de ellos te comentarán de la disciplina. Todo el tiempo que estábamos, siempre había forma de charlar. Con los jóvenes tienes que hablar durante todo el día. Nosotros no le dábamos libertades. Pero eso ya depende de cada uno.

Bajo su conducción técnica había mucha disciplina…

Conmigo no había jóvenes con tatuajes ni aretes. Los que tenían, lo dejaban llegando a Videna. Se lo sacaban. Yo hablaba con ellos, conocía a sus familias. Íbamos a las casas de los jugadores. Veíamos como vivían, su entorno. Teníamos el detalle de todos. Los analizábamos. El talento les puede cambiar la vida, pero todo con calma. Había un trabajo que involucraban al psicólogo, nutricionista y asistenta social.

Daniel Ahmed no le dio cara cuando lo cesaron como entrenador de la Sub17. Al parecer, todavía tiene credibilidad en el fútbol peruano. Es el nuevo técnico de Atlético Grau de Piura…

Lo premiaron al llevarlo a Alianza Lima y ahora en Atlético Grau. Ayer fue entrenador de menores, hoy de mayores, es lamentable cómo trabajan acá. Yo apoyo el trabajo de los técnicos extranjeros, pero los que dejan enseñanza, más si trabajan con menores.

¿Cuándo lo veremos nuevamente dirigiendo?

Mi experiencia es en fútbol de menores, pero lamentablemente nadie me ha llamado. Siempre he dicho que trabajar en mayores no es lo mío. Lamentablemente acá no apuestan mucho por el trabajo en menores. Acá obligan a los clubes a tener reserva, pero no a jugadores de Sub15 o Sub17. Los equipos que participan en la Liga 1 deberían tener divisiones menores, pero no invierten en jugadores. Tampoco hay masificación en el fútbol de menores, no solo en Primera, sino también en Segunda.

