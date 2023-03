Universitario de Deportes sigue trabajando para el partido que tendrá este jueves frente a Cienciano, por la Copa Sudamericana 2023. Lamentablemente, el equipo no podrá contar con el ‘9′ Alex Valera en el ataque, debido a que debe cumplir con una sanción que arrastra desde la edición pasada de la Copa Libertadores. Esto, claro, no lo hace ajeno a lo que viven sus compañeros y confía en que puedan sacar el duelo adelante.

Así lo dio a conocer a la salida de los entrenamientos del último martes, luego de conversar con Depor sobre cómo llega el plantel para el choque frente al ‘Papá'. “Este partido es importante para nosotros, para el club. Yo voy a estar dando las buenas vibras, mientras el equipo se está preparando de la mejor manera; el que arranque sé que lo va a hacer bien”, sostuvo.

Asimismo, afirmó que, pese a no jugar, es crucial estar compitiendo en un certamen como la Sudamericana. “Para nosotros es muy importante disputar un torneo internacional, a todo el grupo le cae bien, pero todo va a depender de este partido del jueves, que será una final para nosotros. Ya venimos bien preparados, estamos trabajando bien este encuentro y Dios mediante se pueda lograr el resultado”, explicó.

La palabra de Alex Valera sobre la Copa Sudamericana y Christian Cueva. (Video: Depor)

Otro punto que mencionó fue sobre quién asumirá el rol de ‘punta’ para este jueves. Al respecto, indicó que “el que juega será determinado por el ‘profe’, yo no soy el ‘9′ titular, yo no me siento fijo, creo que día a día me gano el puesto, pero, en este caso, el que esté yo creo que lo va a hacer bien, porque todos estamos preparados y damos el 100 por ciento. Hay que seguir así”.

Un punto crucial para el equipo esta semana ha sido la incorporación del nuevo comando técnico de Jorge Fossati, el cual tratará de plasmar su idea de juego, mientras se adapta a los jugadores. “El profesor día a día habla con nosotros, apuesta por nosotros y cree en el grupo, eso es lo importante. Estamos conociendo su idea de juego y hay que seguir en ese camino”, explicó Valera.

Finalmente, fue inevitable preguntarle por su excompañero del Al-Fateh, Christian Cueva, quien fue anunciado como nuevo jugador Alianza Lima. Sobre el tema, el delantero ‘crema’ afirmó que “va a ser muy importante para la liga peruana y para el torneo internacional que se sumen jugadores como él. Va a ayudar bastante. Cuando se dé el clásico -que tenemos una deuda allí- veremos qué se viene”.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.