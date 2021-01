Si alguien repasara los videos de Alex Valera con Deportivo Llacuabamba en el 2020, nadie creería que recién debutó en la profesional el año pasado: pese a que descendió con su club, registró nueve goles en 21 partidos. Todo ello le permitió que sea convocado convocado por Ricardo Gareca, pero también para que Universitario de Deportes le ponga la puntería. Tal es así que fue el primer fichaje que anunció la institución merengue.

El ‘9′ tiene claro que los retos no serán sencillos: luchar por el título en la Liga 1 y avanzar lo más que se pueda en la Copa Libertadores (fase de grupos). Sin embargo, para él la motivación está en la ‘12′. “Siempre veo los videos de la hinchada de la ‘U’ en mi celular y, la verdad, me emociona. Espero que el tema de la pandemia pase y la gente vuelva a los estadios para tener la oportunidad de jugar un partido con la ‘Trinchera Norte’ alentando”, expresó en TV Perú Deportes.

Ahora, otro de los detalles que llamó la atención en Alex Valera fue su hoja de vida: antes de llegar a Primera, jugó fútbol playa, Copa Perú y futsal. A partir de esos antecedentes, el delantero confesó que en redes lo llegaron a comparar con Jamie Vardy, atacante del Leicester City.

“He leído que los hinchas me comparan con Jamie Vardy. Yo lo tomo con tranquilidad, son dos historias de superación. Hay gente que le cuesta más que otras tener las oportunidades para cumplir sus sueños. Yo soy de ese tipo de personas”, mencionó el delantero de 24 años.

En las últimas semanas, alrededor de Universitario de Deportes, se habla de la posible llegada del delantero argentino Francisco Apaolaza y, de paso, del paraguayo Jorge Miguel Ortega. Para Alex Valera, esa competencia es una motivación. Siente que sí o sí tendrá un lugar dentro de la pizarra inicial de Ángel Comizzo.

“No me importa el otro delantero que venga. Que quede claro, lo digo con buena intención y porque yo tengo todas las ganas de ser titular y voy a pelear sanamente por eso. Para esto me preparé toda mi vida y no dejaré pasar la oportunidad”, indicó el exDeportivo Llacuabamba.

