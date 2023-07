Pasó más de un mes para que Alex Valera vuelva a anotar un gol con la camiseta de Universitario de Deportes. El último viernes, el delantero conectó un potente zurdazo para vencer el arco de Christian Limousin y marcar el 3-0 en la victoria (4-1) sobre la Academia Cantolao. Una anotación que fue importante para él, pues siente que se quitó un peso de encima. Asimismo, resaltó que le permitirá llegar motivado a los próximos partidos por el Torneo Clausura 2023 y por la Copa Sudamericana 2023.

El último gol que había marcado con los ‘merengues’ había sido el pasado 2 de junio, cuando anotó el único tanto del partido ante Cusco, en el Estadio Monumental. Jugó y no pudo anotar ante Alianza Atlético, Gimnasia La Plata e Independiente Santa Fe. También tuvo unos minutos en el amistoso entre las selecciones de Perú y Corea del Sur.

“Se me abrió el arco y eso, de alguna manera, me quita un poco de ansiedad y me inyecta las ganas para ir con más confianza en los próximos partidos”, destacó Valera al respecto. Cabe destacar que fue su gol número 12 en lo que va de la temporada. Sus víctimas fueron: Cantolao, Binacional, Deportivo Municipal, Goiás, Sport Boys, César Vallejo y Cusco.

Respecto al encuentro ante Corinthians, por los Play offs de la Copa Sudamericana, el atacante apuntó: “Estamos yendo con confianza para este partido que jugaremos de visita, en donde esperamos sacar un resultado positivo y cerrarlo en casa”.

Para finalizar, el goleador ‘crema’ manifestó que en el estadio Monumental siempre deben ir por la victoria. “Estamos consiguiendo buenos resultados en Lima y ahora también buscaremos sumar de visita; por lo pronto, de local tenemos que ganar todos los puntos”, concluyó.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

El próximo desafío de Universitario de Deportes es ante Corinthians, en el Neo Quimica Arena (Sao Paulo), por el partido de ida de los Play offs de la Copa Sudamericana 2023. El encuentro está programado para jugarse el martes 11 de julio desde las 7:30 p.m. (horario en Perú).

Los ‘cremas’ llegan a este duelo tras ganar sus últimos tres partidos: ante Gimnasia y Esgrima La Plata, Alianza Atlético y Cantolao. Además, no pierden un encuentro desde el pasado 11 de junio, cuando cayeron por 1-0 con Sport Huancayo, por la fecha 19 del Torneo Apertura 2023.





