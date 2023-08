Universitario de Deportes vivió una noche emocionante, el último domingo en Arequipa. La victoria ante Melgar le permitió escalar a lo más alto de la tabla del Clausura, pero dicho partido también tuvo un significado especial para uno de sus jugadores: Alfonso Barco. El volante de 21 años ingresó en los minutos finales del compromiso, entre aplausos y el apoyo de sus compañeros, quienes se alegraron de verlo nuevamente en un campo de juego, luego de que este estuviera ausente las últimas fechas por amenazas hacia él y su familia.

Dicha emoción se tradujo en lágrimas en el jugador, no solo por volver a jugar, también en agradecimiento a los gestos de solidaridad que recibió, tal y como él confesó. “Le doy gracias al comando técnico, a mis compañeros, a toda la gente dentro del club, que sabe lo mucho que trabajo para ayudar al equipo, eso es lo único que me importa a mí. Son cosas de fútbol. Un día puedes estar bien, al otro día estar mal, pero sobre todo que el equipo gane era lo más importante. El grupo es lo más importante, todos nos apoyamos en cualquier circunstancia”, indicó.

Un hecho que dejó muy claro es que, pese a las desafortunadas circunstancias que le tocó vivir, no pasó por su mente la posibilidad de dar un paso al costado y culminar con su carrera. “Yo soy de la ‘U’ y los de la ‘U’ no hacemos eso, así que vamos para adelante; el sábado tenemos otra final y vamos a lucharla”, sostuvo el mediocampista, quien espera ser tomado en cuenta por Jorge Fossati para el siguiente cotejo.

En ese sentido, precisó que seguirá trabajando arduamente para dar lo mejor de sí al equipo que ama. “No es mentira que yo me muero por este equipo, yo trabajaba para que en cualquier momento, cuando el equipo me necesite, me toque en donde me toque, pueda apoyar y seguir sumando para seguir peleando arriba. Hay que mantener la calma, hay que seguir trabajando para el partido del sábado que es lo más importante”, declaró el futbolista de 21 años.

El respaldo de Riveros

Quien también se refirió al presente de Barco fue Williams Riveros, quien no dudó en hablar del regreso de Alfonso Barco, tras varias semanas de ausencia. Al respecto, el defensa precisó que “lo de él es un punto aparte. Yo lo felicito porque es un chico fuerte. No es fácil volver así. Felicitarlo y apoyarlo como siempre lo venimos haciendo”.

Universitario de Deportes volverá a jugar este sábado 12 de agosto desde las 7:00 p.m. en el estadio Monumental de Ate. Para este duelo tendrá como rival a Binacional, equipo que llega de vencer por goleada (4-0) a Sport Boys en Juliaca. De quedarse con el triunfo, los ‘merengues’ continuarán en la cima de la tabla.





