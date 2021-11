Alianza Lima se proclamó campeón nacional esta temporada, pero los blanquiazules no tendrán mucho tiempo para celebrar. La liga 1 de 2022 está a la vuelta de la esquina, por lo que los íntimos deberán hacer hasta lo imposible por retener la corona ante escuadras como Universitario y Sporting Cristal que saldrán con todo para arrebatarle el trofeo.

Incluso, ya se conocen las fechas establecidas para el inicio y fin del certamen, el mismo que romperá fuegos el viernes 14 de enero y tiene pactado finalizar en octubre, debido a que la cita mundialista de Qatar está proyectada a realizarse en los últimos meses del año entrante.

Así, Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal y los demás elencos de la Liga 1 tendrán que ser parte de 34 jornadas a todo dar, las mismas que contarán con la novedad de la disputa de manera descentralizada, regresando al local y visitante.

Este último ítem había sido evitado en los últimos años, debido a la propagación del coronavirus en el país, enfermedad que causó la muerte de miles de peruanos. Con el visto bueno de las autoridades sanitarias, el año entrante será diferente, esperando que las medidas de prevención sigan siendo las mismas para que el público regrese poco a poco a los recintos deportivos.

Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal no serán los únicos elencos tradicionales en disputar la Liga 1 de 2022, tras confirmarse el regreso de Atlético Grau (campeón de la Segunda División) y ADT de Tarma (campeón de la Copa Perú) a la máxima categoría del balompié nacional.

¿Qué equipos participarán en la Liga 1 de 2022?

Academia Cantolao

Alianza Atlético

Alianza Lima

Atlético Grau

ADT

Ayacucho FC

Carlos A. Mannucci

Carlos Stein

Cienciano

Cusco FC

Deportivo Municipal

FBC Melgar

Sport Boys

Sport Huancayo

Sporting Cristal

Universidad César Vallejo

UTC

Universitario

Bolsa de minutos y cupos de extranjeros

La primera novedad, será que ya no existirá Bolsa de Minutos para la próxima temporada, la misma que obligaba a los participantes en la Primera División a sumar 1020 minutos con jugadores Sub 20 en sus plantillas. Si bien este requisito no será pedido en la edición 2022, sí se pedirá que todos los cuadros cuenten con cinco jugadores de dicha categoría en el plantel principal.

En el tema de los cupos de extranjeros, estos se mantendrán en cinco inscritos por equipo. Sin embargo, en la próxima temporada se permitirá que todos los futbolistas sean considerados al mismo tiempo, si es que el equipo así lo requiere, según lo pudo confirmar RPP Deportes.

Copa Bicentenario en 2022

La Copa Bicentenario del próximo año se desarrollará con 32 equipos del fútbol profesional, siendo 18 de ellos de Liga 1, y los 14 restantes de Liga 2. Cabe destacar que este certamen se llevará cabo en nueve jornadas, desde la primera semana de junio hasta la última de octubre.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.