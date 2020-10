Por donde se le mire, lo de Alex Valera este 2020 ha sido meritorio: del fútbol playa pasó a Primera y llegó a estar en la nómina de Ricardo Gareca para el arranque de las Eliminatorias a Qatar 2022. Y, como si todo eso no fuera suficiente, el ‘9’ anotó siete tantos con Deportivo Llacuabamba, un equipo que marcha último en la tabla de posiciones de la Liga 1. Todo eso ha hecho que desde otros rincones lo sigan de cerca.

En una entrevista con la periodista Alexandra Hörler, en ‘Ale en Depor’, el delantero confesó que “hay propuestas nacionales e internacionales pero nada concretas y todavía falta para terminar el año. Por ahora yo sigo con mi equipo y con ganas de ayudarlo".

Frente a ese escenario, le consultaron si tenía alguna preferencia sobre algún club grande de nuestro balompié. Esto mencionó: “Soy hincha del Aurich. No tengo preferencias y no te diré que soy de la ‘U’ o Alianza porque la vida personal y profesional no se debe mezclar. Yo voy a dar lo mejor de mí en el equipo que esté”. Ahora, no dudó en confesar que en el exterior sí tiene un deseo: “El equipo de mis sueños, en Sudamérica, es Boca”.

Sobre la convocatoria que recibió para los partidos ante Paraguay y Brasil, manifestó que “no esperé tanto este año, me había planificado hacer una buena temporada; antes nadie me conocía y ahora me conocen un poco más, pero yo quiero segur esforzándome y salir al extranjero”.

Ahora, el ‘9’ se quedó con la tristeza de no ser tomado en cuenta para el segundo partido con Brasil por un tema médico (COVID-19): “Son emociones distintas, primero feliz por la convocatoria y luego otra que te desmotivas, pero hay que sobreponerse. Ya estoy esperando para salir (lo hará en una semana) y volver a entrenar con mi equipo”.

Alex Valera también contó una anécdota, cuando le dieron el número que utiliza Paolo Guerrero en la Selección Peruana. “Fue en Paraguay, en el hotel, tocaron mi puerta y me dieron el short que tenía el número 9 y no lo podía creer. Yo dije ‘seguro se han equivocado’... hasta que me dieron la camiseta y me tomé muchas fotos. A la primera que llamé fue a mi madre”, añadió.

