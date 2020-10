No ha sido sencillo digerir lo que ocurrió en el partido contra Brasil, sobre todo por la penosa actuación del árbitro Julio Bascuñán, pero también hay otros temas que preocupan en San Luis. Por ejemplo, para esta primera fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022, la Selección Peruana no contó con Edison Flores, Yordy Reyna y Alexander Callens. Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, confesó que ya están trabajando en ello, aunque confesó que no es una tarea sencilla.

“Enviamos cartas protocolares para un posible llamado. Queremos respuestas de los clubes de la MLS, y esa tarea tiene que hacerla FIFA también. Es algo que nos perjudica mucho. Tratando de pasar la página de lo pasado, ya estamos viendo las próximas fechas de las Eliminatorias y lo que más nos preocupa es el llamado de algunos jugadores de la MLS”, mencionó el director deportivo en Las Voces del Fútbol.

Sobre este tema, Oblitas sostuvo que "el problema mayor lo tenemos con Washington (Flores y Reyna) y New York (Callens), porque en esos estados al ingresar se debe hacer una cuarentena de 14 días. Ya estamos viendo eso” (tema Covid-19).

Con relación al documento enviado a la Secretaría General de la FIFA -tras la actuación de la terna en el cotejo con Brasil-, Juan Carlos Oblitas indicó que "la carta que enviamos está exponiendo las cosas que todos habíamos visto, de acuerdo a las imágenes y diálogos que más que aclarar, dejaron mal parado al arbitro, hasta al VAR”.

Sin embargo, también se refirió a un caso puntual: la expulsión de Carlos Zambrano (tuvo contacto con Richarlison): “Este tipo de reacciones (Zambrano) estaban olvidadas. Ricardo (Gareca) lo dijo en la conferencia, estaba molesto. Carlos es un tipo con muchos años como para seguir cometiendo esto”.

Ahora, también habló de la posibilidad de ver a Santiago Ormeño y Gianluca Lapadula con la camiseta de la Selección Peruana. Sobre el primero, esto indicó: “El tema de Ormeño, es decisión única de Ricardo (Gareca). Si necesita de sus servicios será llamado, pero sí lo ha estado observando”.

Respecto al delantero del Benevento de la Serie A, añadió que “sí me parece positivo lo de Lapadula, yo lo único que quiero es su DNI, nada más, y lo tiene que sacar él. Es lo único que estamos esperando y la mejor muestra de que quiere estar”.