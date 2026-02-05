En medio de un inicio de temporada exigente y con un calendario que no da tregua, Universitario de Deportes sigue ajustando piezas dentro y fuera de la cancha. Más allá de los resultados, el foco también está puesto en las decisiones que se tomaron durante el mercado de fichajes, especialmente en los refuerzos que hoy empiezan a tener protagonismo. Uno de los nombres que más expectativa viene generando es el de Lisandro Alzugaray, quien se perfila como titular en un partido clave en la altura. En ese contexto, desde la interna crema empezaron a salir detalles sobre cómo se dio su llegada al club y qué aspectos fueron determinantes para apostar por su fichaje.

En ese marco, Álvaro Barco, uno de los responsables del área deportiva de Universitario, brindó declaraciones en Tiempo Crema y explicó el proceso que llevó al club a fijarse en el atacante argentino. Según contó, el seguimiento a Alzugaray no fue casual ni reciente, sino que se dio tras un contacto más cercano con el fútbol ecuatoriano.

“Sin duda que el fútbol es de momentos y de oportunidades. A raíz de que mi hijo estuvo en Ecuador, en Emelec, yo estuve muy cercano al fútbol ecuatoriano”, señaló Barco, dejando en claro que su conocimiento del mercado de ese país fue clave para detectar perfiles interesantes para el club crema.

El directivo también destacó que el nivel de Alzugaray fue creciendo con el tiempo, hasta convertirse en un jugador que llamó seriamente la atención. “Veía mucho fútbol ecuatoriano y la verdad lo de Lisandro cada vez era más espectacular”, comentó, remarcando que su rendimiento sostenido fue uno de los factores que terminó convenciendo a la dirigencia.

Lisandro Alzugaray debutó con Universitario de Deportes en el triunfo 2-0 ante ADT por la Liga 1. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

Otro punto importante que mencionó Barco fue el contexto económico del fútbol ecuatoriano, situación que abrió una ventana para que Universitario pudiera avanzar en la negociación. Según explicó, la crisis financiera en ese país facilitó la posibilidad de concretar operaciones que en otros escenarios hubieran sido mucho más complejas.

“Hoy el fútbol ecuatoriano está en una crisis económica muy severa. Tenemos cerca de 20 jugadores ecuatorianos en nuestro fútbol, algo que nunca se había visto”, indicó, poniendo en contexto cómo ese escenario influyó en el movimiento de futbolistas hacia la Liga 1 y en la llegada de perfiles con recorrido internacional.

Además, Barco resaltó las características físicas y competitivas que desarrolló Alzugaray en ese entorno. “Son jugadores que de repente no tienen la técnica peruana, pero sí un físico importante. Y en ese fútbol se ha desarrollado Lisandro en un equipo donde ha ganado copas internacionales”, sostuvo, destacando el bagaje del atacante.

El dirigente también reconoció que la operación no fue sencilla, pero que desde el club estaban convencidos del potencial del futbolista. “No fue tan fácil la negociación, pero hoy estoy seguro que vamos a gozar con un jugador que va a ser en poco tiempo emblemático en el club”, expresó, dejando entrever la alta expectativa que existe en tienda crema.

Todo esto ocurre justo cuando Alzugaray empieza a ganar protagonismo dentro del equipo. Con Edison Flores lesionado, el argentino aparece como la principal alternativa para acompañar a Alex Valera en el ataque, en un partido de alto riesgo ante Cusco FC, donde la altura suele ser un factor determinante.

En Universitario confían en que esta será una gran oportunidad para que el atacante muestre por qué fue elegido y empiece a justificar la apuesta que hizo el club. Su experiencia previa en escenarios similares, como su paso por LDU en Ecuador, es vista como un punto a favor para afrontar este reto.

