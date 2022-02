Universitario de Deportes seguirá confiando en la sangre ‘charrúa’ para que esté al mando del equipo. Después de la obligatoria salida del uruguayo Gregorio Pérez, por un tema de salud, el administrador crema Jean Ferrari decidió mantener la tendencia uruguaya en el banquillo. Tras buscar opciones en este mercado y también en el argentino, el elegido para ponerse el buzo fue Álvaro Gutiérrez. El estratega de 53 años, que será presentado este lunes, ya está en nuestro país y tiene dos retos: el título de la Liga 1 y luchar en la Copa Libertadores.

En sus casi diecisiete años como director técnico, Álvaro Gutiérrez asumirá su octavo periplo en un banquillo. Su primera experiencia se dio en Atenas en el 2005, en la Segunda División de Uruguay, cuatro años después de haberse retirado como jugador profesional, en el Sporting de Gijón de la Segunda División de España. Eso sí, su nombre como entrenador tomó fuerza al cierre de la temporada 2015, cuando le dio a Nacional, el equipo de sus amores, un título más: en aquel momento derrotó a Peñarol, que era dirigido por Pablo Bengoechea.

A mediados de ese mismo año, tuvo su primera experiencia internacional. Se dio en la Pro League de Arabia Saudita, donde se hizo cargo del Al-Shabab (6° con 39 puntos). Luego de esa aventura en Medio Oriente, retornó a Sudamérica, con pasos en LDU de Quito, su segundo ciclo en Nacional, con su segundo título en el 2019 -nuevamente venció al ‘Carbonero’- y finalmente en Olimpia de Paraguay. Justamente, para conocer un poco sus experiencias por estos tres últimos equipos, Depor dialogó con tres periodistas, quienes explicaron a detalle el paso de ‘Guti’.

Su tiempo en Paraguay

El año pasado, Álvaro Gutiérrez, tuvo un paso fugaz por Olimpia, uno de los tres grandes del fútbol paraguayo. Solo pudo dirigir cinco partidos, registrando tres victorias y dos derrotas en la Copa de Primera Tigo Visión Banco (nombre comercial de la Primera División en este país). El ‘Decano’ se encontraba inmerso en grandes problemas financieros, lo que terminó siendo el principal motivo para su rauda salida. Tal como lo explica Ariel Insfrán de Radio 780 AM.

“Trató de hacer las cosas, pero no le dieron. Sobre todo, porque Olimpia no pasaba un buen momento dirigencial. Tenía muchos problemas económicos. Tenía un buen proyecto en mente, aunque sentía que, si la directiva no cumplía con el plantel, se le iba a complicar trabajar como deseaba. Se llegó al extremo de que el plantel desistió en concentrar en modo de protesta por los atrasos en su salario, acto que terminó por apurar la renuncia del entrenador”, señaló.

Estilo muy marcado

Los dos títulos como entrenador que figuran en el palmarés de Álvaro Gutiérrez los consiguió con el equipo de sus amores, Nacional de Montevideo (2014 y 2019). En base a lo que mostraron ambos planteles, el periodista Guillermo Lorenzotti de Radio Oriental 970 AM, describe el trabajo de quien tomará las riendas de la institución merengue.

“Su paso por el fútbol uruguayo fue muy positivo. Dirigió dos veces y siempre fue campeón. El título que más se le recuerda es el primero, por todo lo que se vivió durante el campeonato. Sus equipos no presentan un fútbol vistoso. Se trata de un entrenador muy pragmático. Juega con un estilo muy marcado. Pondera tener el arco en cero. No le ha ido mal, pero muchas veces su idea de afrontar los partidos ha generado que tal vez no tenga más oportunidades en el fútbol uruguayo”.

En su segundo paso por el ‘Bolso’, el propio director técnico explicó un poco los sistemas de juego que suele utilizar y la filosofía que siempre intenta hacer imperar: “En líneas generales... la línea de cuatro va a ser (en defensa) y después adelante, realmente hay variantes, puedo jugar con 4-3-3, 4-2-3-1 o un 4-4-2, más o menos va a ser por ahí. Lo que sí van a ver en todos mis equipos, que el jugador que no corre, que no se esfuerza al cien por ciento, no va a jugar. Eso es evidente”.

Etapa en Ecuador

En abril del 2016 se anunció su arribo a Liga de Quito. No obstante, cuatro meses después fue separado del cargo, tras una mala racha de resultados y por no poder convencer con sus ideas. Incluso Esteban Paz, dirigente del cuadro ecuatoriano, señaló, por aquel entonces, las razones de su salida.

“Liga es un equipo que debe ser protagonista. Nunca ha sido de defender y aguantar los resultados. Estoy muy mal, el equipo está lejos del objetivo, el fútbol no aparece. Nos hemos equivocado con los técnicos, no vimos la mano de Gutiérrez”, afirmó.

El comentarista Camilo Taufic no tiene los mejores recuerdos del charrúa. “Llegó para reemplazar una pésima campaña de Claudio Borgui. Sin embargo, los resultados no mejoraron, todo lo contrario, siguieron en bajada. Su paso no es muy bien recordado. Fue mucha improvisación. Hizo una Copa Libertadores para el olvido. Se le criticó mucho su forma de juego”.

Hoy tiene un nuevo en Universitario y este sábado, a su llegada a nuestro país, mencionó: “Quiero agradecer a la gente que confió en mí para estar al frente de esta institución. Esperemos estar a la altura. Lo único que puedo prometer, es trabajo”. Desde este lunes arranca la ‘era Gutiérrez’ en Ate.





