Perú continúa a la expectativa de poder clasificar al Mundial por segunda ocasión de forma consecutiva. En la penúltima fecha doble de las Eliminatorias a Qatar 2022 ganamos cuatro puntos de seis posibles, tras el ‘Barranquillazo’ en Colombia (0-1) y el empate con Ecuador en Lima (1-1). De esta forma, la blanquirroja se ubica quinta en la tabla de posiciones, en zona de repechaje, pero con chances de conseguir el boleto directo a la Copa del Mundo. No obstante, más allá de ello, el hincha y Ricardo Gareca tienen una preocupación de cara al cierre del proceso clasificatorio.

El dolor de cabeza de la ‘12′ y en especial del ‘Tigre’ es el futuro incierto de algunos jugadores claves en su esquema táctico, sobre todo de dos de ellos. Hablamos de Gianluca Lapadula y Yoshimar Yotún, quienes no tienen acción a nivel de clubes desde el año pasado. El ‘Bambino’ tuvo acción por última vez con Benevento el 10 de diciembre, en la victoria por 2-0 frente a Ternana, por la decimoséptima fecha de la Serie B de Italia. Inclusive, en aquella presentación, el ‘9′ marcó un doblete. Por su parte, ‘Yoshi’ estuvo en la derrota por 1-4 de Cruz Azul en los octavos de final del Apertura de México, el 21 de noviembre, cuando marcó de penal.

A ellos se suma Paolo Guerrero, quien se viene recuperando de una lesión en la rodilla derecha en la Videna de San Luis. El caso del ‘Depredador’ es un tema delicado para el cuerpo técnico del ‘equipo de todos’, ya que para recordar un partido oficial del capitán de la blanquirroja tenemos que trasladarnos hasta el 7 de octubre, cuando se venció por 2-0 a Chile, en el estadio Nacional, por la undécima fecha de las Eliminatorias. Para aquel duelo, disputó 62 minutos y con un triste final, pues se lesionó y hasta el día de hoy, trabaja en su rehabilitación.

Por ese motivo, en Depor analizamos el futuro de estos tres futbolistas. ¿Qué sucede con ellos? ¿A qué liga o equipo podrían llegar? Está claro que Ricardo Gareca los necesita con ritmo para la decisiva y última fecha doble de las Eliminatorias, donde se visitará a Uruguay en Montevideo, el 24 de marzo; y se recibirá a Paraguay en Lima, el 29 de marzo. En ambos partidos, el combinado nacional se jugará la vida, pues está en juego el boleto directo al Mundial de Qatar 2022 o, por lo menos, el boleto al repechaje que se jugará en junio, a partido único, contra una selección de Asia.

Lapadula y Benevento enfrentados

Cuando Gianluca Lapadula venía en un momento sublime con Benevento, unas declaraciones de su técnico Fabio Caserta armaron la polémica. “Lapadula no volverá a ser convocado porque el futbolista, tras las vacaciones, me dijo que no quiere seguir jugando en el club”, sostuvo el entrenador de los ‘Brujos’. Y más allá de que, en principio, parecía un dilema fácil de solucionar, todo se fue complicando.

Luego, ‘Lapa’ jugó 20 minutos ante Fiorentina, por la Copa Italia, el 15 de diciembre, y no volvió a tener acción hasta el encuentro con Colombia en Barranquilla por Eliminatorias. Es decir, casi un mes y medio sin un partido oficial. En ese tiempo entrenó por separado de sus compañeros, quienes, según la prensa italiana, estaban enfadados con él, teniendo en cuenta que el equipo lo necesita, pues vienen peleando en puestos de clasificación para volver a la Serie A.

Pero igual, el panorama no parecía complicado para ‘Lapagol’. Pese a que no tenía acción, de acuerdo a información de medios italianos, su nombre sonaba fuerte para varios clubes de Serie A: Bologna, Cagliari, Lazio y, últimamente, el recién ascendido Venezia, lo querían entre sus filas. Benevento no aceptaba menos de 2 millones de euros por él. Sin embargo, el mercado de pases en Italia cerró el pasado 31 de enero, y Lapadula no logró salir del club.

Es más, ahora la situación empeoró. Benevento demandó al jugador ante el Colegio de Arbitraje de la Serie B, por no querer jugar por los ‘Brujos’, pese a tener contrato hasta junio del 2023. En su defensa, ‘Lapa’ afirma que nunca tomó esa actitud. De hecho, el fallo se emitirá en las próximas horas y, con ello, aumenta el suspenso por el futuro del peruano, quien tiene como misión llegar con ritmo para la fecha decisiva de marzo por Eliminatorias, donde la bicolor se jugará el pase al Mundial.

Eso sí, en Italia aseguran que Oreste Vigorito, presidente de los ‘Brujos’, habría colmado su paciencia y no quiere tenerlo más a ‘Lapa’ en el equipo. Es cierto que actualmente son pocos los mercados donde podría llegar al peruano, debido al cierre de temporada de fichajes. No obstante, en Brasil habrían preguntado por él. Según el portal italiano Calciomercato, Palmeiras busca un nombre de peso para reforzar su delantera.

Por ahora, Gianluca Lapadula ya está de vuelta en Italia, y se vienen días decisivos para él, incluyendo una posible operación al tabique, que tendría como mínimo un mes de para.

‘Yoshi’, te quiero ver jugar

Luego de cuatro temporadas con Cruz Azul, dirigido actualmente por Juan Reynoso, Yoshimar Yotún dijo adiós en diciembre, debido a que no tuvo una renovación de contrato por diferencias económicas. Pero el zurdo, quien jugó su último partido con la ‘Máquina Cementera’ el 21 de noviembre, sigue sin definir su futuro. Antes de sumarse a la bicolor para la última fecha doble, su nombre estuvo voceado en la MLS, exactamente, en Orlando City, su exequipo. También hay opciones en la Pro League de Arabia Saudita y de algunos clubes importantes de la Liga Profesional de Argentina, como Racing y San Lorenzo.

Depor conoció que la opción de la MLS sería la más importante para ‘Yoshi’, debido a que el jugador tiene como objetivo vivir en Estados Unidos junto a su familia, que ya vivió dos años allí (2017 y 2018) y se siente muy cómodo. No obstante, en las últimas horas, surgió la chance de dos grandes del fútbol chileno: Universidad de Chile y Universidad Católica también estarían preguntando por el peruano, quien cuenta con su carta pase en su poder, es decir, llegará libre a su nuevo equipo.

Uno de los más preocupados porque Yotún consiga pronto equipo es, sin duda, Ricardo Gareca. Pese a que jugó los dos partidos, ante Colombia y Ecuador, en la última fecha doble, el volante no estuvo en su mejor nivel y, de hecho, la falta de equipo y de ritmo le pasó la factura. Será clave que ‘Yoshi’ defina su futuro en las próximas horas, entrene, sume partidos oficiales y llegue en buenas condiciones para la fecha doble de marzo, vital para la clasificación a Qatar 2022.

Se prepara como Guerrero

“Mi objetivo es recuperarme bien y jugar lo más pronto posible”, dijo, hace unas semanas, Paolo Guerrero, quien lleva un exhaustivo proceso de recuperación en la Videna, de su lesión en la rodilla derecha. El contexto en que hizo su declaración fue cuando los medios rumorearon la chance de su posible llegada a Alianza Lima, donde, según sus palabras, buscaría retirarse junto a su ‘compadre’ Jefferson Farfán. Sin embargo, por ahora, el ‘Depredador’ no tiene entre sus principales objetivos buscar algún club, como él indica, su recuperación es lo importante.

El capitán de la blanquirroja no tiene actividad desde octubre del año pasado, cuando enfrentó a a la ‘Roja’ por las Eliminatorias, y aunque su futuro es muy incierto, él no pierde las esperanzas de aportarle a la selección en la recta final hacia Qatar. “Me estoy recuperando bien, estoy trabajando duro para jugar lo antes posible, espero estar ahí en el partido contra Uruguay y Paraguay”, aseguró recientemente.

Ojo, la puerta de La Victoria no está cerrada del todo. Desde Alianza Lima siguen de cerca su recuperación. Sí, el ‘Depredador’ tiene chances de ponerse la blanquiazul para esta temporada.





