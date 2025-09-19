Universitario de Deportes ya está en el norte del país con la mira puesta en un duelo que puede marcar el rumbo del Torneo Clausura. Los cremas viajaron rumbo a Trujillo para enfrentar a UTC en el Mansiche, en un partido que llega en un momento clave de la temporada. El equipo de Jorge Fossati, que descansó a mitad de semana, sabe que necesita sumar de a tres para recuperar la cima del campeonato, pero lo que más ha sorprendido es la presencia de algunos futbolistas que hasta hace poco estaban descartados por lesión o molestias físicas. La delegación merengue partió con novedades que han generado expectativa entre los hinchas.

Uno de los nombres que más llama la atención es el de Anderson Santamaría. El defensor había salido sentido en el último partido en Arequipa y se pensaba que no estaría disponible para esta jornada. Sin embargo, viajó con todo el plantel y podría volver a ser considerado, dependiendo de su evolución física en las horas previas al encuentro.

Otro regreso importante es el de Andy Polo. El atacante no jugó ninguno de los dos partidos con la selección peruana en la última fecha doble por molestias musculares, lo que generó dudas sobre su estado. Pese a ello, sorprendió al ser incluido en la delegación que partió a Trujillo, lo que abre la posibilidad de que pueda sumar minutos ante el cuadro cajamarquino.

José “El Tunche” Rivera también está dentro de la lista. El delantero arrastraba algunas molestias tras su paso por la Bicolor, pero finalmente se recuperó y aparece como una opción más en el frente de ataque para los cremas. Su presencia le da alternativas a Fossati en un partido que promete ser cerrado y donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Planten de Universitario viajó esta mañana rumbo a cajamarca para enfrentar a UTC | VIDEO: JLM

Más allá de las novedades, Universitario llega con la obligación de ganar. Cusco FC tomó momentáneamente el liderato tras vencer a Ayacucho FC, por lo que los merengues están obligados a sumar en Trujillo si quieren retomar la punta y seguir dependiendo de sí mismos en la recta final del campeonato.

El descanso de mitad de semana fue clave para que el equipo recupere fuerzas. Fossati utilizó esos días no solo para afinar detalles tácticos, sino también para evaluar a los jugadores que estaban tocados físicamente, lo que terminó permitiendo que algunos, como Polo o Rivera, se suban a la delegación para este compromiso.

El rival, UTC, llega con la presión de sumar en casa y cortar la mala racha que atraviesa en el Clausura. El conjunto cajamarquino buscará hacerse fuerte en el Mansiche, pero sabe que tendrá al frente a un Universitario que pelea por el título y que ha mostrado regularidad a lo largo del año.

El partido está programado para este sábado a las 7:30 p. m. en el Estadio Mansiche de Trujillo. El choque promete emociones fuertes por lo que hay en juego en la parte de arriba y abajo de la tabla de la Liga 1.

