Universitario de Deportes atraviesa un presente prometedor en la Liga 1 2025, donde marcha como líder del Torneo Clausura y se ilusiona con conseguir el tricampeonato nacional. Sin embargo, mientras el plantel lucha por sostener su gran momento, en la interna también empiezan a sonar preguntas sobre lo que ocurrirá más allá de diciembre, sobre todo respecto al futuro de Jorge Fossati. El entrenador uruguayo, artífice de los últimos títulos merengues, cuenta con contrato vigente, aunque desde la administración del club se han pronunciado con un mensaje que, más que confirmar, invita a esperar hasta el final de temporada.

En una reciente entrevista, Franco Velazco, administrador temporal del cuadro crema, fue consultado directamente por la situación del estratega uruguayo. Aseguró que tanto Jorge Fossati como el plantel deben concentrarse en el presente inmediato y en cumplir los objetivos trazados a inicios de año.

“Fossati y el plantel tienen que preocuparse en salir campeones. En la ‘U’ priorizamos el logro de los objetivos”, comentó Velazco, resaltando que, aunque hoy existe un ambiente de confianza, la evaluación final se realizará recién cuando concluya la temporada de la Liga 1 2025.

El directivo incluso utilizó una metáfora que predicó Fossati hace unos días para describir la situación: “Hoy estamos enamorados, pero si me rompe el corazón, las cosas pueden cambiar”. Con ello dejó claro que, pese al respaldo actual, nada está totalmente asegurado hasta confirmar los resultados deportivos que la institución espera.

Vale recordar que Universitario ya conquistó el Torneo Apertura y sigue con paso firme en el Clausura, donde se mantiene en la cima. Además, el club alcanzó los octavos de final de la Copa Libertadores, otro de los grandes objetivos marcados a inicio de campaña. Estos logros respaldan la gestión de Fossati, aunque la exigencia del tricampeonato es la meta principal.

Por su parte, el propio entrenador no ha evitado el tema. Días atrás, señaló que su vínculo con Universitario se extiende hasta 2026, pero recalcó que la relación depende de la voluntad mutua de seguir trabajando juntos. “El contrato va hasta que los dos sigamos enamorados”, declaró en su estilo característico.

El uruguayo también recordó que en su momento dejó el club para asumir la selección peruana, y que su regreso solo se dio porque existía un cariño compartido con la institución. “Si no hubiera amor mutuo, ni ellos hubieran querido que vuelva, ni yo hubiera regresado”, afirmó el técnico.

En ese sentido, las palabras de Velazco se entienden como una advertencia: el vínculo de Fossati se mantiene sólido, pero sujeto a la consecución de objetivos. Una eventual caída en el tramo final de la Liga 1 podría reabrir el debate sobre su permanencia.

Jorge Fossati regresó a Universitario tras su paso por la selección peruana. (Foto: Universitario / X)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de este triunfo sobre Melgar y descansar en la fecha 9, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a UTC, en el compromiso correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 20 de septiembre desde las 7:00 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche de Trujillo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

