El ambiente en el estadio parecía inmejorable, con un Alianza Lima decidido a dar pelea en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 frente a Universidad de Chile. La tensión estaba, cada jugada se sentía al límite y los blanquiazules buscaban golpear primero en una llave complicada. Sin embargo, lo que debía ser una noche de ilusión terminó otra vez con un episodio repetido en la carrera de Carlos Zambrano: una tarjeta roja que lo dejó fuera del campo y que abrió una serie de comentarios sobre su desempeño en partidos internacionales. El “León” volvió a marcharse antes de tiempo y, con ello, se destapó un registro que empieza a preocupar a propios y extraños.

La imagen del central saliendo rumbo a los vestuarios no fue nueva para los hinchas, que ya empiezan a acostumbrarse a estas escenas en noches de Copa. Cada vez que Alianza busca hacerse fuerte en el plano internacional, un mismo factor se repite: la falta de control del experimentado defensor, que acumula varias expulsiones en momentos claves.

La estadística es clara y contundente. Zambrano ha visto la tarjeta roja en cuatro de sus últimos seis partidos con el cuadro íntimo en torneos organizados por la CONMEBOL. Una cifra que, más allá de ser llamativa, preocupa por el impacto que deja en el funcionamiento colectivo del equipo, que pierde a un hombre clave en la zaga en instancias decisivas.

Uno de los primeros episodios recientes se dio en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025, donde Alianza Lima enfrentó a Talleres. Tanto en Perú como en la Argentina, el defensor nacional terminó siendo expulsado, dejando a su equipo en inferioridad numérica en duelos donde el margen de error era mínimo.

El historial no quedó ahí. En los play offs para acceder a los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Gremio, Zambrano logró terminar el partido en Matute, pero en la vuelta disputada en Brasil volvió a repetir la historia y se marchó antes de tiempo. Una tendencia que ya encendía las alarmas en la interna aliancista.

Más adelante, en los octavos de final frente a Universidad Católica, hubo una excepción, la constante esta vez no se repitió. En el choque de ida, el zaguero no jugó por la expulsión antes mencionada. Y en la vuelta, el ‘Kaiser’ no fue expulsado, pero fue sustituido por molestias físicas.

Sin embargo, esta noche frente a Universidad de Chile por la ida de los cuartos de final, el patrón quedó evidenciado con otra expulsión que le pudo costar el partido a los ‘íntimos’. Cuatro expulsiones en seis duelos internacionales recientes conforman un registro negativo para un jugador de su jerarquía, y que además se supone debe transmitir seguridad al resto de la defensa.

El debate entre los hinchas no se hizo esperar. Muchos cuestionan si el temperamento del “León” le está jugando en contra en el tramo más exigente del torneo, mientras que otros creen que los árbitros ya tienen una percepción marcada sobre su estilo de juego fuerte. Lo cierto es que el tema ya es recurrente y afecta directamente el rendimiento del equipo.

Alianza Lima ahora tendrá que afrontar la revancha frente a los chilenos sin su defensor más experimentado. Una baja sensible que se suma a la presión de tener que sacar adelante la llave y que pone en evidencia cómo las expulsiones de Zambrano no solo se quedan en anécdotas, sino que también condiciona el futuro de los blanquiazules en competencias internacionales.

