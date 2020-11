Universitario de Deportes se encuentra peleando por la punta de la tabla de posiciones acumulada con el objetivo de llevar de manera directa a la final de la Liga 1 y estar más cerca de la tan ansiada estrella 27. Mucho de esto es mérito de Ángel Comizzo, que ha sabido llevar de manera correcta al equipo, reforzando, sobretodo la defensa, zona que él conoce muy bien por su pasado como guardameta.

A través de una entrevista publicada en Universitario Play, la aplicación móvil del equipo crema, el técnico Ángel Comizzo habló sobre sus inicios como futbolista y contó quien fue su maestro cuando arrancaba su carrera como arquero en primera división.

“Ya había nacido mi hijo más grande y yo tenía que tomar una decisión. Tenía dos alternativas: intentar jugar al fútbol o trabajar para mantener a mi hijo. Le pedí a esposa una última oportunidad para irme a probar. Me fue bien. Me probé y a los seis meses estuve jugando en Primera División”, señaló el estratega.

“Cuando llego a Talleres de Córdoba estaba el ‘Negro’ Baley, que había sido segundo arquero de Argentina en los Mundiales 78 y 82. Él me empezó a cobijar y a tratar como un hijo. En los entrenamientos, al tercer arquero normalmente no le toca hacer fútbol. Entonces, yo me sentada detrás del arco del ‘Negro’. Un día él me preguntó qué hacía sentado y le dije que trataba de aprender. Quería ver cómo eran sus movimientos, cómo le pegaba a la pelota, cómo achicaba, cómo ordenaba a la defensa. El ‘Negro’ me empezó a enseñar los secretos del arco”, contó.

Asimismo, el estratega argentino contó que Agustín Mario Cejas también formó parte de su vida desde pequeño ya que uno de sus hermanos imitaba los movimientos del histórico portero, de esa manera, fue creciendo su interés por esa posición.

“Uno de mis hermanos admiraba mucho a Cejas. Mi hermano siempre lo emulaba en sus voladas. A mí me llamó la atención. Me gustaba jugar en el arco, no en el centro ni como delantero. Siempre me gustó el arco, no sé por qué. Es algo que nació conmigo”, precisó.

